Negro’s wit smaakt groen

‘De producent heeft een probleem om zijn wijn in Amerika in de schappen te krijgen. Maar Negro is nu eenmaal zijn familienaam en het domein heet ook al sinds 1670 zo, dus hij wenst deze niet te wijzigen”, fluistert de importeur mij toe. „Misschien moet hij zijn witte wijn dan maar onder zijn alias op de markt brengen”, stel ik voor.

Wijnmaker Giovanni Negro staat ook wel bekend als Mr. Arneis, een eretitel die hij dankt aan zijn onvermoeibare pogingen om deze Piemontese local naar een hoger plan te brengen. Nog niet al te lang geleden was er voor arneis namelijk niet meer dan een dienende rol weggelegd. De druif fungeerde als hulpje om te strenge nebbiolo voor Barolo en Barbaresco wat milder te stemmen. Maar Negro meende dat zijn wijngaarden in het hart van Roero het ideale terroir kenden om de druif als blanke solist door het leven te laten gaan. Negro was degene die arneis in die hoedanigheid een jaar of dertig geleden liet debuteren. En dat bleef niet onopgemerkt. Ook door andere producenten ter plekke werd arneis op de bühne gehesen. En inmiddels zijn ook de regio- en zelfs de landsgrenzen geslecht. Met name de afgelopen jaren deed een combinatie van factoren een wereldwijde belangstelling ontstaan. Enerzijds is deze toe te schrijven aan de toenemende dorst naar schoon en verkwikkend wit met lekker veel zuren. En anderzijds ontstond een duidelijke groeiende belangstelling voor autochtone, minder alledaagse druivensoorten, waarin met name Italië grossiert.

Van Negro proefde ik zijn Serra Lupine 2016. Deze bianco, vol kloek sap, een venkelvermoeden, groene kruiderij, wat ziltige bitters en een lichte rinsigheid bleek zelfs in staat de door chef-kok Andrès Delpeut van restaurant Bridges bereide rouleaux van heek, met algen, zeekool, unagi, komkommer, sushi-azijn en haringeitjes, naar een hoger niveau te tillen. Ik mijmerde wat over een geuzennaam, een protest, een marketingmogelijkheid wellicht. The white Negro. Zou het toch niet iets voor de Amerikasne markt zijn?