Heerenveen, Willem II, PEC en NAC winnen

Excelsior voelt zich dit seizoen nog niet erg thuis op het eigen Woudestein - officieel tegenwoordig het Van Donge & De Roo Stadion. De Rotterdamse ploeg leed zaterdag tegen sc Heerenveen de derde opeenvolgende nederlaag: 1-2.

Bij FC Groningen neemt de kritiek ongetwijfeld verder toe na het verlies zaterdag tegen NAC: 2-1. Willem II lijkt daarentegen juist heel even wat meer lucht te krijgen. De ploeg boekte zijn de eerste overwinning van het seizoen. De Tilburgers versloegen Roda JC in Kerkrade met 1-3. PEC Zwolle won laat op de avond zijn derde thuiswedstrijd op rij.

Mokhtar uitblinker bij PEC

PEC Zwolle, de ploeg van trainer John van ’t Schip, was met 2-1 te sterk voor Heracles Almelo. Youness Mokhtar was de gevierde man bij de thuisclub. Hij bracht beide treffers van PEC op zijn naam, in de 4e en 85e minuut. In de 78e minuut had Jamiro Monteiro namens de Tukkers nog wel voor de gelijkmaker gezorgd.

Met de benauwde zege herstelde PEC zich van de nederlaag vorige week bij Ajax (3-0). Het is de tweede keer dat ploeg uit Zwolle aan een eredivisieseizoen is begonnen met drie opeenvolgende overwinningen op eigen veld. In het seizoen 2014-2015 zette de club zo’n zelfde serie neer.

Vloet twee keer trefzeker tegen FC Groningen

Rai Vloet bezorgde het gepromoveerde NAC Breda de eerste zege van dit seizoen in de eredivisie. De aanvaller, overgekomen van PSV, scoorde zaterdag tweemaal tegen FC Groningen, schrijft persbureau ANP.

Vloet vergrootte de problemen van coach Ernest Faber, die dit seizoen al veel kritiek kreeg op de lage amusementswaarde van veel duels van zijn ploeg. Ver van huis in Breda durfde de trainer van FC Groningen het aan om zijn defensie te versterken, na acht tegentreffers in de eerste vier wedstrijden. FC Groningen startte met maar liefst vijf verdedigers en gaf aanvankelijk weinig kansen weg.

De bezoekers bleven zelf echter ook zo ongevaarlijk dat Faber in de rust toch maar besloot verdediger Samir Memisevic voor middenvelder Juninho Bacuna te wisselen. Na die ingreep kreeg FC Groningen het betere van het spel maar incasseerde het ook de twee tegentreffers van Vloet, die in de 58e en 61e minuut doel trof.

Faber reageerde snel en bracht de gepasseerde aanvallers Lars Veldwijk en Oussama Idrissi in het veld. Verder dan een treffer van Mimoun Mahi kwam FC Groningen echter niet meer. Diep in blessuretijd werd een tweede treffer van Mahi terecht wegens buitenspel afgekeurd.

Willem II draagt de laatste plek over aan Roda JC

Willem II pakte in Kerkrade de eerste punten van dit seizoen gepakt. De ploeg van trainer Erwin van de Looi won met 3-1 van Roda JC, dat na vijf wedstrijden nog altijd op nul staat. Alleen FC Twente is ook nog puntloos.

Al na een half uur leidde Willem II met 0-3, dankzij doelpunten van de Sloveense aanvaller Etien Velikonja (twee) en de Spaanse spits Fran Sol.

Op slag van rust deed Mikhail Rosheuvel iets terug namens Roda JC, dat in de tweede helft verwoed op jacht ging naar de aansluitingstreffer. De thuisclub kwam echter niet verder dan een schot op de bovenkant van de lat van invaller Dani Schahin.

Roda JC had ook pech toen een doelpunt ten onrechte werd afgekeurd. Volgens de grensrechter was de bal al helemaal over de achterlijn gegaan toen Gyliano van Velzen die via het been van een Tilburgse verdediger achter doelman Timon Wellenreuther werkte. De tv-beelden wezen echter anders uit.

Roda JC incasseerde de zesde nederlaag op rij, een evenaring van het negatieve clubrecord uit 2014.

Excelsior verliest voor derde keer op rij

In Rotterdam bracht Ryan Koolwijk Excelsior tegen Heerenveen na ruim een kwartier op voorspong. Maar na de rust drukte de Friese formatie het kwaliteitsverschil alsnog in de stand uit dankzij Arber Zeneli en invaller Marco Rojas.

Met elf punten klimt het nog ongeslagen Heerenveen voorlopig naar de derde plek. Excelsior bleef op vier punten staan. Beide clubs komen elkaar komende woensdag in Rotterdam opnieuw tegen in de KNVB-beker.

Heerenveen speelde met minder tempo, bezieling en concentratie dan vorige week tegen PSV (2-0). Excelsior toonde weinig ontzag en kreeg via Zakaria El Azzouzi de eerste kans. Maar hij schoot in het zijnet. Dankzij een rake knal van Koolwijk kwam de thuisploeg nadien alsnog op voorsprong.

Na de rust toonde Heerenveen wat meer motivatie en inspiratie. Zeneli zorgde met een bekeken schot in de verre hoek voor de snelle gelijkmaker. De behendige aanvaller schoot daarna eerst nog op de paal voordat Rojas, al dan niet na een handsbal, op fraaie wijze voor 1-2 zorgde. Het slotoffensief van Excelsior leverde niets op. Reza schoot aan de andere kant nog op de lat.