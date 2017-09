Een jonge Rohingya schuilt in een tijdelijke schuilplaats in Bangladesh. Inmiddels zijn minstens 370.000 Rohingya moslims naar het buurland Bangladesh gevlucht voor het opgelaaide geweld in Birma. De Veiligheidsraad van de VN heeft woensdag de situatie voor Rohingya in Birma veroordeeld.

Foto Danish Siddiqui/Reuters