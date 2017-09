Britse politie pakt verdachte aanslag metro op

Een achttienjarige verdachte is gearresteerd in het onderzoek naar de grotendeels mislukte aanslag vrijdagmorgen in de Londense metro. De man is aangehouden in het havengebied van de stad Dover, meldt de politie.

De Londense politie opende direct na de aanslag een klopjacht op de dader of daders. In de verklaring spreekt de politie zaterdag van “een belangrijke aanhouding” in het onderzoek naar de aanslagpleger of aanslagplegers. Wat zijn rol was is nog onduidelijk. De man zit momenteel in een cel op het lokale politiebureau in Dover en wordt later overgebracht naar Londen.

Dertig gewonden

Op het station Parsons Green ontplofte vrijdag in een metrostel een op het oog amateuristisch in elkaar geknutselde bom. Het explosief, dat bestond uit een emmer met draden verstopt in een boodschappentas, produceerde hitte, rook en vuur maar ging vermoedelijk niet helemaal af. Dertig mensen raakten gewond, van wie niemand ernstig.

Het nationale dreigingsniveau voor terreuraanslagen in het Verenigd Koninkrijk werd vrijdagavond verhoogd naar het hoogste niveau, ‘kritiek’. Dat niveau houdt in dat de autoriteiten informatie hebben waaruit blijkt dat een nieuwe aanslag ophanden is. De arrestatie in Dover is voor de veiligheidsdiensten nog geen reden om het dreigingsniveau weer te verlagen.

In het onderzoek naar de mislukte aanslag hebben agenten tot nu toe met 44 getuigen gesproken en zijn meer dan 77 video’s en foto’s door rechercheurs bekeken.

Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) eiste vrijdagavond via zijn ‘persbureau’ Amaq de ontploffing in de metro op. Het is onduidelijk wat zo’n claim waard is. IS zegt achteraf wel vaker achter een aanslag te zitten, zonder dat de organisatie de terreurdaad ook echt heeft georganiseerd of voorbereid.