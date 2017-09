Agenten gewond bij protesten St. Louis

Bij protesten in de Amerikaanse stad St. Louis zijn twee agenten gewond geraakt. Honderden demonstranten gingen vrijdagavond de straat op nadat een Amerikaanse rechter een politieagent vrijsprak van moord op een zwarte man in 2011, zo meldt Reuters. St. Louis ligt niet ver van Ferguson, de plek waar in 2014 de Black Lives Matter-beweging op gang kwam.

De rechtbank in Missouri deed vrijdag uitspraak in de zaak over de dood van Anthony Lamar Smith, een zwarte man die in 2011 werd verdacht van drugs dealen en op straat werd doodgeschoten. De toen 24-jarige Smith werd door vijf politiekogels geraakt toen hij wilde wegrijden met zijn auto. Volgens de demonstranten had de dood van Smith een racistisch karakter. De agent in kwestie was wit en zou buitensporig geweld hebben gebruikt.

Onrust na ontruiming

De protesten na de uitspraak waren aanvankelijk grotendeels vreedzaam, maar daar kwam vrijdagnacht verandering in. Een groepje demonstranten raakte slaags met de politie toen agenten het plein voor de rechtbank wilden schoonvegen. De oproerpolitie zette traangas en rubberkogels in, waarop uiteindelijk dertien demonstranten werden opgepakt.