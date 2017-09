Acteur Harry Dean Stanton overleden (91)

Acteur Harry Dean Stanton is vrijdag op 91-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Dat meldt zijn agent aan persbureau Reuters. Stanton speelde in films als The Green Mile, Escape from New York, Cool Hand Luke en de recentelijk opnieuw verfilmde tv-serie Twin Peaks.

Met zijn kenmerkende ruige uiterlijk en relatief weinig tekst vertolkte Stanton meestal de rol van excentriekeling. Hoewel hij veel kleine rollen speelde, zorgde zijn personage vaak voor een zweem van melancholie in de films waarin hij speelde.

In totaal speelde de acteur in zo’n 250 films en series. De rol waarmee Stanton doorbrak was die van de hoofdpersoon in Paris, Texas uit 1984. De monoloog die hij in een spiegelruit voert tegen zijn vrouw werd geroemd en zou zijn grote doorbraak betekenen.

Stanton is voor het laatst als acteur te zien in de nog uit te komen film Lucky, die wordt gezien als een eerbetoon aan zijn leven en carrière.