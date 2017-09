150 gram koffie of melk – te bezorgen in Sint-Truiden

Twee vermeende ronselaars verschijnen woensdag voor de rechter in Rotterdam tijdens een pro-formazitting. De verdachten zijn een 23-jarige Rotterdammer en een voormalige stadsgenoot (21) die nu in Roosendaal woont. Ze worden verdacht van de uitvoer en smokkel van heroïne en cocaïne, de bewerking en/of aflevering daarvan en deelname aan een criminele organisatie.

„Ze ronselden via via meerderjarige jongeren (18-23 jaar), meestal uit sociaal zwakkere milieus, en zetten hen in als drugskoeriers in België. In ruil voor een vergoeding die op de meeste mensen weinig indruk zal maken maar dat wel doet als je op een praktijkschool zit of in een jeugdzorginstelling”, zegt Jeichien de Graaff van het Openbaar Ministerie.

De politie kwam de verdachten volgens haar op het spoor via een al bekend telefoonnummer. „Het kwam bovendrijven in het onderzoek naar de vele schietpartijen van eind vorig jaar in Rotterdam-Zuid. In afgeluisterde gesprekken ging het over de overname van een drugslijn.”

Mobieltje

Bij die drugslijn werden minderjarige drugskoeriers uit Rotterdam-Zuid ingezet, zo leerde onderzoek. Daarin kwamen een aantal dingen samen, zegt De Graaff: „De politie kreeg telefoontjes van verontruste ouders die vroegen of hun kind misschien was gearresteerd. Het was namelijk niet thuisgekomen. Onze jeugdofficier, die de jongeren vaak kende van diefstallen en andere strafbare feiten, wist hen dan meestal te traceren in België. Omdat daar geen jeugdstrafrecht bestaat, kregen wij tegelijkertijd minderjarige drugskoeriers teruggestuurd. Het georganiseerde verband bleek uit een mobieltje dat was buitgemaakt bij een straatroof waarvan de dader werd opgepakt. In het toestel vonden we berichten met bestellingen als ‘150 gram koffie en 100 gram melk’, geheimtaal voor heroïne en cocaïne.”

De jonge koeriers kregen volgens haar geen kilo’s drugs mee – hooguit 100 tot 150 gram – en leverden de bescheiden lading af in Belgisch Limburg. Ze werden ernaartoe gebracht per auto of kregen een treinkaartje.

Sint-Truiden staat bekend om zijn relatief grote groep drugsverslaafden, zegt Jeroen Swijsen van het (Belgisch) Limburgse parket. „De opgepakte koeriers verklaarden dat ze de drugs moesten afleveren op een bepaald adres. Daar woont een zeer gekende heroïneverslaafde. Vanuit de woning werd de drugs aan de man gebracht in Sint-Truiden maar ook in Hasselt en Landen.” De meeste koeriers reisden volgens hem op een neer vanuit Rotterdam. In de eerste helft van 2016 werden al zeker 20 jongeren opgepakt. „De jongste was 16 jaar oud, de oudste 23. De minderjarigen werden teruggestuurd naar Nederland omdat wij geen jeugdstrafrecht kennen maar alleen jeugdsanctierecht. Daarbij worden minderjarigen opgesloten in jeugdinstellingen, iets wat niet kan bij Nederlandse minderjarigen.”

Derde verdachte

Van de opgepakte meerderjarige koeriers werd een aantal al berecht. Swijsen: „Ze riskeren gevangenisstraffen van drie maanden tot vijf jaar en een geldboete van 1.000 tot 100.000 euro maar kregen gemiddeld celstraffen van 16 tot 18 maanden en een geldboete opgelegd. Wij hebben niet de illusie dat die bedragen ook daadwerkelijk worden geïnd.”

Behalve de drugskoeriers werden in Sint-Truiden zes vermeende leden van de bende opgepakt. In de zaak tegen de verdachte ronselaars in Rotterdam zit inmiddels nog een derde verdachte in de cel. De in Roosendaal wonende Rotterdammer (25) werd vorig weekend aangehouden in Spanje.