‘We hadden geen geld voor boksles’

IN

‘Mijn hele leven draait om succesvol worden met boksen. Ik boks twee a drie keer per dag, geef training en probeer meerdere wedstrijden per maand te spelen. Ik heb geprobeerd een opleiding ernaast te volgen, maar dat lukte niet goed. Ook heb ik geen tijd voor een bijbaan, dus ik heb nauwelijks geld om van rond te komen. Voor elke gewonnen wedstrijd ontvang ik 75 euro en voor elke verloren wedstrijd 25, dus ik aas altijd naar nieuwe wedstrijden. Gelukkig win ik vaker dan ik verlies.

„De passie voor boksen had ik al als klein kind. Mijn vader en oom boksten ook. Maar toen ik op mijn veertiende op les wilde gaan was er thuis geen geld, omdat mijn ouders beiden een uitkering hadden. De eerste jaren heb ik het mezelf aangeleerd, met behulp van filmpjes op internet. Op mijn zeventiende verhuisden we naar Zwijndrecht, waar ik bij Boksschool Van ’t Hof in Rotterdam kon trainen.

„Boksen in Nederland is klein en je kunt er nauwelijks geld mee verdienen. Tenzij je bij de beste acht van de wereld hoort. Ik ben nu drievoudig Nederlands kampioen en deed het eerder dit jaar goed tijdens het Europees kampioenschap, dus in 2019 hoop ik mee te doen aan het Wereldkampioenschap. Als het niet lukt zover te komen wil ik personal trainer worden of trainer bij de boksbond. Als personal trainer gespecialiseerd in boksen kun je zo 2.000 tot 3.000 euro netto per maand verdienen, afhankelijk van het aantal klanten.”

Vaste lasten: mobiele telefoon (17 euro), zorgverzekering (80 euro), brandstof voor auto vader (rond de 100 euro), boodschappen (afhankelijk van hoeveel ruimte er is), schuld DUO (zelfde)Laatste grote aankoop: scooterhelm (40 euro)Sparen: nee



Inkomen: 75 tot 225 euro netto (wedstrijden), zorgtoeslag (90 euro)

UIT

‘Ik ben Armeens, toen ik vier was zijn we naar Nederland gevlucht. We hebben acht jaar in een asielzoekerscentrum gewoond en leven al jaren van een uitkering, dus we zijn altijd arm geweest. Dat heeft me gefrustreerd toen ik op mijn twaalfde mijn verblijfsvergunning kreeg en we in Nunspeet gingen wonen. Ik kwam in de klas bij jongens met nieuwe kleding en mobieltjes, waar wij geen geld voor hadden. Boksen bracht me ontspanning, ik kon mijn stress kwijt.

„Nog altijd heb ik weinig om van te leven en daarom woon ik nog thuis. Ik betaal naast de telefoonrekening ook wat brandstofkosten aan mijn vader, want we moeten voor mijn wedstrijden vaak het land in. Als ik wat overhoud betaal ik mee aan de boodschappen en los ik een beetje van mijn studieschuld bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) af. Ik moet nog rond de 300 euro terugbetalen. Ze willen dat geld snel hebben, maar die ruimte heb ik niet altijd. Wel heb ik laatst een scooterhelm gekocht, want ik heb een scooter gekregen van Stichting Rotterdam Boxing.

„Uitgaan met vrienden of leuke dingen doen kan meestal ook niet, vanwege het gebrek aan geld. Alleen als ik wat overhoud, kan ik een keer mee. Dat vind ik wel jammer, maar het hoort ook bij sporten op dit niveau. Je moet veel dingen laten vallen.”