Utrecht weert vanaf 2025 ‘vuile’ vrachtwagens

Bestelbussen en vrachtauto’s die op diesel rijden zijn vanaf 2025 niet meer welkom in de Utrechtse binnenstad. Ook busjes die op benzine rijden worden geweerd uit het centrum.

In een brief schrijft de gemeente vrijdag dat Utrecht daarmee de eerste stad is die de bevoorrading van winkels volledig uitstootvrij gaat doen. Vanaf 2025 moeten winkels en bedrijven bevoorraad worden met voertuigen op elektriciteit, waterstof of spierkracht.

Meer ruimte voor voetgangers

De gemeente probeert al jaren de kwaliteit van de lucht in de stad te verbeteren. Dat proces wordt versneld door een tal van nieuwe afspraken die gemeente en brancheorganisaties maandag ondertekenen.

In de afspraken staat onder meer dat het voetgangersgebied wordt uitgebreid en dat er andere tijden komen voor de bevoorrading van winkels. Ook krijgen schone voertuigen meer mogelijkheden om naar hun klanten te komen.

Sinds 1 januari 2015 zijn personen- en bestelauto’s die van voor 2001 en rijden op diesel al niet meer welkom in het centrum. Rijden zij toch de stad in, dan riskeren zij een boete. Daarnaast stimuleert de gemeente nu al om veel bevoorrading van de binnenstad per boot of bakfiets en op tijden buiten de spits te doen.