Geen nieuwe locatie tippelzone Utrecht

De gemeente Utrecht is er niet in geslaagd een nieuwe locatie te vinden voor de tippelzone De ‘Baan’ aan de Europalaan in Kanaleneiland. Na onderzoek naar zeven potentiële tippellocaties bleven begin deze maand twee locaties over, maar ook die blijken niet geschikt te zijn, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad.

De huidige tippelzone aan de Europalaan gaat na dertig jaar dicht. Het tippelgebied – waaraan de gemeente 4,5 ton per jaar uitgeeft – past niet in de bouwplannen voor de Merwedekanaalzone. Dat moet in 2020 een stadswijk zijn met tienduizend hoogbouwwoningen.

De gemeente startte daarop een onderzoek naar alternatieve locaties. Na dat onderzoek bleven dus twee locaties over: de Elektronweg in Utrecht-West en Boteyken in De Meern.

Omwonenden van deze twee locaties zien de komst van een eventuele tippelzone echter niet zitten. Bij de locatie op de Elektronweg bleek bij nader inzien ook dat er ‘s avonds meer bedrijven open zijn dan aanvankelijk werd gedacht.

Momenteel werken ongeveer zestig geregistreerde vrouwen en mannen op de Baan. Zij kunnen hier voorlopig blijven werken.