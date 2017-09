Er vindt een inzamelingsactie plaats voor het door de orkaan Irma getroffen eiland Sint-Maarten.

Zo ook in onze buurt. In de avond wordt er bij ons aangebeld. Mijn man doet open.

De man voor de deur zegt: „Goedenavond, wij komen geld ophalen voor Sint-Maarten.”

„Ja”, zegt mijn man, „dan moet je eerst zingen!”

De man van de inzamelingsactie is boos weggelopen.

