Rechterhand grote vastgoedbelegger spil in fraudezaak

De rechterhand van één van de rijkste vastgoedbeleggers van Nederland is hoofdverdachte in een omvangrijke fraudezaak met bouwfacturen. De man regelde goedkope privéverbouwingen voor zichzelf en diverse collega’s bij Urban Interest, het vastgoedbedrijf van de nummer 28 in de rijkenlijst van zakenblad Quote – Harry Hilders.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC naar het faillissement van bouwbedrijf Stero, huisaannemer van Urban Interest. Rechtbankstukken, e-mails en chatberichten bieden een blik op de mores in bouw en vastgoed, waar werk- en privézaken naadloos in elkaar over lijken te lopen. Beide sectoren werden hard geraakt door de financiële crisis, maar profiteren des te meer van de aantrekkende economie.

Opsporingsdienst FIOD viel in juni binnen bij Urban Interest, dat winkels, woningen en kantoren door heel Nederland bezit. In 2015 maakte het bedrijf 40,5 miljoen euro winst. De commerciële man, Niek L., onderhield voor Harry Hilders (geschat vermogen: meer dan een half miljard euro) contacten met huurders. Hilders en zijn bedrijf zijn niet verdacht.

L. wordt er van verdacht samen met een Aerdenhoutse vastgoedhandelaar jarenlang te hebben gefraudeerd bij bouwbedrijf Stero. Daardoor betaalden zij te weinig voor grote verbouwingen aan hun eigen huis en konden zij luxegoederen aanschaffen op kosten van Stero. Ook personeel van Urban Interest profiteerde mee. De fraude kwam aan het licht toen Stero in 2014 failliet ging en de directeur klokkenluider werd.

De fraudezaak is pijnlijk voor Harry Hilders. De Hagenaar was in 2007 een van de bekende verdachten in de zaak-Klimop, het grote onderzoek naar vastgoedfraude bij Bouwfonds en Philips Pensioenfonds. Hilders zou een vastgoeddirecteur hebben omgekocht, in ruil voor gunstige deals. Hij schikte de zaak in 2010 voor 40 miljoen euro, destijds de grootste schikking uit de Nederlandse geschiedenis.

Urban Interest laat in een reactie weten dat de klokkenluidende directeur van het bouwbedrijf zichzelf probeert „vrij te pleiten en anderen de schuld te geven”.