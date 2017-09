Praat mee: hoe zorgen we ervoor dat minder mensen een burn-out krijgen?

Het lijkt wel dé ziekte van deze tijd: de burn-out. Jong en oud heeft ermee te kampen. Nu iedereen na de vakantie weer aan het werk is, ligt burn-out weer op de loer. Maar de ene persoon loopt een grotere kans op een burn-out dan de ander, en inmiddels is duidelijk dat de rol van de werkomgeving in het ontstaan van de burn-out zeker niet genegeerd moet worden. Veel mensen die ooit een burn-out hadden richten sindsdien hun leven anders in – minder werken, anders werken, meer aandacht voor hun hoofd en lijf. Maar moeten we niet ook de maatschappij anders inrichten om burn-outs te voorkomen? En zo ja, hoe dan? Wij nodigen je uit om via dit onderzoek mee te denken aan oplossingen.