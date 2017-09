Postbedrijf Sandd neemt Van Straaten Post over

Postbedrijf Sandd neemt zijn branchegenoot Van Straaten Post over. Dat maakten de bedrijven vrijdagochtend bekend. Hoeveel geld er met de deal gemoeid is, is niet bekendgemaakt. De overname moet nog goedgekeurd worden door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Met de overname van Van Straaten Post wil Sandd de concurrentie met marktleider PostNL aangaan.

Sandd heeft circa 2.000 werknemers en 18.000 postbezorgers. Het verwerkt naar eigen zeggen jaarlijks 700 miljoen poststukken voor bedrijven. Daarmee heeft het 20 tot 25 procent van de markt voor zakelijke post in handen, blijkt uit onderzoek van de ACM naar de postmarkt. PostNL doet bijna alle overige zakelijke post in Nederland - overige bedrijven verwerken volgens hetzelfde onderzoek slechts 5 tot 10 procent.

Tot die bedrijven behoort Van Straaten Post. Het bedrijf, dat in 2004 werd opgericht, heeft 1.100 werknemers en 400 bezorgers. Oprichter Paul van Straaten gaat in het nieuwe bedrijf als commercieel directeur aan de slag. Sandd verwacht na de overname een omzet van ongeveer 195 miljoen euro te hebben. De overname moet nog dit jaar afgerond worden.