Over darren: ‘nieuw’ werk van Kurt Vonnegut

Korte verhalen, persoonlijke essays, romans en journalistieke reportages: in zijn carrière leverde Kurt Vonnegut de ene na de andere publicatie af. Niet alles haalde de persen, veel teksten verdwenen ongepubliceerd in zijn eigen archief. Die verzameling ligt inmiddels in de bibliotheek van de Universiteit van Indiana. Daar waren Dan Wakefield (een oude vriend van de schrijver) en Jerome Klinkowitz (universitair onderzoeker en kenner van Vonneguts werk) aan het werk aan een boek over Vonnegut, toen ze vijf onbekende werken vonden.

Tijdschrift The Atlantic heeft alvast een primeur en publiceert het verhaal The Drone King in print en online, en maakte ook een audio-versie.

De verteller is een zakelijk adviseur die door ondernemer Sheldon Quick wordt aangesproken over een onwaarschijnlijk ondernemingsplan: de inzet van darren (‘drones’, oftewel mannelijke bijen) als leveringsdienst van berichten. De eerste ontmoeting met Mr. Quick verloopt volgens de verteller zo:

“Laat niemand je wijsmaken dat dit geen vrouwenwereld is.”

“Hoe dat zo, meneer?”, vroeg ik hem.

“Alleen de vrouwelijke bijen kunnen steken”, zei hij.

“Oh”, zei ik. “Dat wist ik niet over bijen.”

“Maar je wist het vast wel over vrouwen, niet?”, zei hij. Hij sloot één oog en zag er, door de zwelling die de bijensteek al in zijn gezicht had veroorzaakt, uit als een vreemd insect. “Het is een wet van het leven!” riep hij uit. “Als je aan gele koorts lijdt, moet je de vrouwtjesmug bedanken. Als een zwarte weduwe je te pakken krijgt - jongen, ik zeg je nogmaals, zoek de vrouw.”

Vonnegut schreef het waarschijnlijk in de vroege jaren vijftig van de vorige eeuw, voordat zijn eerste roman werd uitgegeven.

In totaal schreef Vonnegut 14 romans en 97 verhalen, maar van dat kortere werk werd tijdens zijn leven minder dan de helft ook echt gepubliceerd. “Bewaar de rest maar voor de publicaties die zullen verschijnen als je eenmaal beroemd bent”, zou een literair agent tegen hem hebben gezegd in 1958. “Al kan het nog wel even duren voordat je bekendheid een feit is.”

Faam verwierf Vonnegut met de roman Slaughterhouse-Five, in het Nederlands bekend als Slachthuis-5, over een ongewapende aalmoezenier die in de Tweede Wereldoorlog als Amerikaanse krijgsgevangene het bombardement in Dresden meemaakt.

Vonnegut gebruikte zijn eigen ervaringen voor het boek. In de inleiding staat daarom de inmiddels bekende verklaring: “Dit is allemaal min of meer waar gebeurd”. Met de nadruk op dat “min of meer”, want behalve het historische feit van het bombardement zijn andere elementen uit dat boek - onder andere een kidnapping door aliens en tijdreizen - moeilijk te verifiëren.



Recensies

The Drone King is niet zo zwaar of zwartgallig als later werk van Vonnegut, maar laat wel een absurde vorm van de realiteit zien, waarin rijke zakenmannen (met de nadruk op mannen) in exclusieve clubs hun bevliegingen najagen. Kort na de publicatie van de tekst op de website van The Atlantic verschenen de eerste recensies al online. Op webforum reddit schreef een gebruiker: “Dit laat maar weer eens zien waarom schrijvers hun eerdere, ongepubliceerde werken moeten verbranden.”

De redactie van The Atlantic was wel onder de indruk van het korte verhaal. “In de tekst toont Vonnegut al zijn droge humor en snijdt hij een thema aan dat nog altijd relevant is: de maatschappij waarin we worstelen met de constant veranderende communicatie.”