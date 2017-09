Nederlandse staat verkoopt 1,5 miljard in aandelen ABN

De Nederlandse staat heeft 1,5 miljard verdiend met de verkoop van aandelen in ABN Amro. Het overheidsbelang van de bank is daarmee afgebouwd van 63 naar 56 procent. Dat meldt de NLFI, de stichting die namens de staat de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert. Bij elkaar zijn 65 miljoen certificaten aan aandelen verkocht voor 23,50 euro per stuk.

De aandelen van ABN Amro kwamen tijdens de kredietcrisis in handen van de Nederlandse staat. Ook verzekeraar ASR kwam toen in handen van de overheid. De staat verkocht deze week de laatste 20,5 procent van de aandelen van het bedrijf.

Het is de bedoeling dat het belang van de Nederlandse staat in ABN Amro op den duur helemaal wordt afgebouwd. In juni werd het belang al verkleind van 70 naar 63 procent.