Nagels lakken en het geld doneren via Irene Moors

De Giro 555-actie voor Sint-Maarten haalde in totaal 13,4 miljoen euro op. Dat is ongeveer evenveel als de inzamelingen voor ebola (2014, 10,6 miljoen), Darfur (2004, 11,9 miljoen) en de honger in zuidelijk Afrika (2002, 12,6 miljoen). De actie voor de tsunami in Zuid-Oost-Azië vestigde in 2004 het record: 208.300.000 euro.



„Niet eerder heb ik zo veel particuliere initiatieven gezien.” Eva Smits heeft de afgelopen negen jaar geholpen bij een groot aantal geldinzamelingen van het Rode Kruis en brengt deze zaterdag voor Sint-Maarten de publieksacties in kaart. Letterlijk.

Achter haar, in het Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum, hangt een kaart van Nederland vol met gekleurde post-its. Petra uit Den Haag laat zich voor 100 euro sponsoren door te gaan hardlopen in de duinen; Noe uit Houten wil 500 euro doneren door nagels te lakken in haar salon; de 10-jarige Armani uit Zevenbergen wil met een statiegeldactie 100 euro ophalen.

Bekende Nederlanders

Al voor de start van de nationale inzameling is op het gironummer 5125 meer dan vijf miljoen euro opgehaald. Anders dan bij voorgaande acties van Giro 555 is er deze keer geen samenwerking tussen de hulporganisaties, maar is alleen het Rode Kruis verantwoordelijk. Dat is de enige hulporganisatie met een lokaal team op Sint-Maarten.

De invulling van de actiedag verloopt volgens bekend recept. Op een podium treden artiesten op en een team van BN’ers onder wie Jörgen Raymann, Irene Moors en Jesse Klaver belt met donateurs.

Op vrijdagmiddag is 3FM-dj Rámon Verkoeijen aanwezig. Toen hij beelden zag van golfplaten die zo scherp als scheermesjes over het eiland raasden, liet hij op Twitter weten dat er echt iets moest gebeuren. Er volgden veel negatieve reacties. Twitteraars noemden de corruptie op het eiland en de plunderaars als redenen om niks te geven. Verkoeijen reageert zichtbaar verontwaardigd. „Ik kan hier echt boos om worden. Er heeft een enorme ramp plaatsgevonden. Zo kan je wel nergens geld aan doneren.”

Basisbehoeften

Juriaan Lahr, hoofd internationale hulpverlening van het Rode Kruis, begrijpt dat er cynisme bestaat over het effect van ontwikkelingshulp.

„Maar ik snap niet dat zulke reacties er ook komen wanneer het gaat om humanitaire hulp. Wij leveren de meest elementaire basisbehoeften.”

Er is volgens hem nog steeds een groot tekort aan water en voedsel. „Het is moeilijk om aan voldoende auto’s te komen om hulpgoederen bij de zwaarst getroffenen te brengen. Wij willen watertappunten aanleggen en jerrycans uitdelen zodat we niet langer flesjes hoeven uit te delen. Dat doen er bijna nooit, alleen in echte noodsituaties, zoals nu.”

Tropische sferen

Op zijn steeldrum zorgt Willy Richardson voor tropische sferen in Hilversum. De muzikant is afkomstig van Curaçao en heeft veel vrienden op Sint-Maarten. „Ik weet helaas niet hoe het met ze gaat.” De communicatie met het eiland verloopt nog erg moeizaam. Veel inwoners van Sint-Maarten zijn voor opvang vertrokken naar Curaçao. Richardson is blij dat hij vanuit Nederland zijn bijdrage kan leveren aan de hulpactie. Volgens de muzikant, voor de gelegenheid gestoken in een tropische, roze blouse, leeft de actie ook in Nederland. „Kijk naar dat miljoenenbedrag,”

De inzameling voor Sint-Maarten kwam ’s ochtends wat traag op gang, maar passeerde al snel de score in 2013, toen voor Syrië 5 miljoen euro werd opgehaald. In 2004 werd het hoogste bedrag ooit ingezameld, 208 miljoen euro voor de slachtoffers van de tsunami in Azië.