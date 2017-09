Enkele gewonden na explosie in Londense metro

Bij een explosie in de Londense metro zijn vrijdagochtend meerdere gewonden gevallen. Wat er exact is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk maar bronnen binnen de Londense politie melden aan Britse media dat er mogelijk een rond station Parsons Green een bom had moeten ontploffen maar dat het ontstekingsmechanisme niet goed werkte. Het incident wordt beschouwd en onderzocht als een terroristisch incident.

Volgens de Evening Standard gaat het om een explosie in de spits die een golf aan hete lucht en rook door de wagon stuurde. Getuigen verklaren tegenover de krant “bang en geschrokken” te zijn. “Er was een luide knal, een warmtegolf en vervolgens waren er vlammen”, zegt één van hen. “Iedereen probeerde de metro uit te kruipen.”

Foto’s van mogelijke bom

Op Twitter gaan foto’s en video’s rond van een witte emmer in een plastic tas met draden daaruit. Dit zou mogelijk kunnen duiden op een niet ontplofte bom. Er lijkt weinig schade te zijn aan het metrotoestel.

Smouldering bucket seen on fire inside Tube train after 'blast' at #ParsonsGreen pic.twitter.com/XG83g0OXXj — The Telegraph (@Telegraph) 15 september 2017

Volgens persbureau Reuters zijn er meerdere ambulances ter plaatse, evenals brandweerauto’s en is er ook een politiehelikopter ingezet. Ook is de anti-terreureenheid aanwezig. Verschillende mensen zijn nabij het station aan hun verwondingen geholpen of voor verzorging meegenomen naar het ziekenhuis. Het verkeer tussen de stations Edgware Road en Wimbledon is opgeschort. De politie adviseert mensen het gebied rond Parsons Green te vermijden.

De locatie van het incident:



Gedrang

De Britse omroep BBC sprak met een getuige die het gedrang beschrijft dat ontstond als gevolg van de explosie. Mogelijk zijn er hierdoor extra gewonden gevallen:

“Ik liep de trap af en na een tijdje probeerden mensen over elkaar heen te kruipen. Ze vielen omdat ze zo snel mogelijk weg probeerden te komen. Onder mij bevonden zich twee vrouwen en een kleine jongen die met zijn hoofd tegen het beton werd geduwd.”

Dit bericht wordt uitgebreid zodra er meer informatie is.