Lof voor ASR, maar de staat maakt toch een klein verlies

Laten we nou eens ópschieten, dacht ASR-topman Jos Baeten weleens. De privatisering van de verzekeraar had wat hem betreft best wat eerder gemogen. „Maar terugkijkend ben ik erg tevreden over hoe het is gegaan”, zegt hij, nu de verzelfstandiging bijna is voltooid. Of dat ook geldt voor de overheid is de vraag.

Maandag verkoopt de staat zijn laatste pluk aandelen in ASR. De verzekeraar – met 3.500 werknemers en 1,5 miljoen klanten naar eigen zeggen de nummer drie in Nederland – heeft zich goed ontwikkeld in overheidshanden, vinden beleggers en analisten. Toch blijft de staat zitten met een verlies van een geschatte 130 miljoen euro.

Katterig? Misschien. Toch had de tegenvaller gemakkelijk veel groter kunnen zijn. Vijftien maanden heeft NLFI, de stichting die het belang in ASR namens de staat beheert, er sinds de beursgang voor nodig gehad om het verzekeringsbedrijf volledig los te laten.

Maandag verkoopt de staat zijn laatste ruim 30 miljoen ASR-aandelen, goed voor een belang van dik 20 procent, tegen een prijs van 33,75 euro per stuk. Dat betekent een opbrengst van meer dan een miljard voor een vijfde van het bedrijf.

Vergelijk dat met de eerste pluk aandelen die NLFI verkocht bij de beursgang in juni vorig jaar. Toen moest de staat genoegen nemen met 19,50 euro per aandeel. Anders gezegd: beleggers waardeerden ASR als geheel op dat moment op nog geen 3 miljard, ruim minder dan de 3,65 miljard die de staat in 2008 betaalde toen het de verzekeraar bij de ontmanteling van Fortis in handen kreeg.

Het is, kortom, te danken aan de gestage opmars van de beurskoers dat het verlies beperkt blijft. In totaal heeft de staat straks bijna 3,8 miljard gekregen voor zijn aandelen. Tel daar de dividenden bij op (630 miljoen) en trek er de aankoopprijs en rentelasten (880 miljoen) vanaf, en onder de streep resteert een min van 130 miljoen.

Bijvangst

Dat ASR, groot in schade-, pensioen-en levensverzekeringen, beleggers heeft overtuigd is niet verwonderlijk: het bedrijf doet het goed. Ondanks lastige omstandigheden – de rente is laag en de Nederlandse verzekeringsmarkt krimpt – zag ASR de operationele winst in de eerste zes maanden van dit jaar met 28 procent toenemen tot bijna 385 miljoen euro.

En belangrijker voor een verzekeraar, die rekening moet houden met grote verplichtingen in de toekomst: de onderneming oogt solide. De toch al ruime kapitaalbuffers zwelden in het eerste half jaar verder aan, waardoor ASR geldt als een uitstekend gekapitaliseerd bedrijf.

Verrassend is dit niet, zegt ING-analist Albert Ploegh. Hij wijst erop dat ASR nooit een euro staatssteun heeft gehad. De verzekeraar zat in 2008 simpelweg in het Nederlandse deel van de Fortis-boedel, waar ook ABN Amro bij hoorde. ASR was bijvangst. „Het bedrijf werd meegesleurd, maar het ging bij de nationalisatie natuurlijk om de bank”, zegt Ploegh.

Toch heeft de nationalisatie ASR geen kwaad gedaan, denkt de ING-analist. Het cliché dat bedrijven in overheidshanden bolwerken van inefficiëntie worden, gaat in zijn ogen voor ASR niet op. Volgens Ploegh is de organisatie de voorbije jaren juist aangepakt.

Vraag is: wat verandert er als de overheid straks is uitgestapt en ASR volledig in handen is van beleggers? Een blik op het huidige aandeelhoudersbestand laat zien dat het bestuur van de verzekeraar straks vooral te maken krijgt met internationale, veelal Angelsaksische partijen. Die zullen wellicht aandringen op iets minder kapitaalbuffers en iets méér rendement.

„Vragen mag altijd”, zegt Baeten daarover. „En de druk zal waarschijnlijk wel wat toenemen. Maar wij houden vast aan onze koers. Binnen het bedrijf verandert er niets.”

Dat betekent: zekerheid voorop. ASR heeft geen internationale ambities – „het buitenland is voor vakantie”, zegt Baeten – en wil groeien door het beter te doen dan de concurrentie en door relatief kleine overnames. Zoals die van de Nederlandse dochter van het Italiaanse Generali, woensdag aangekondigd.

Overnameprijs: 143 miljoen euro.