‘Kinderen het liefst voor mijn dertigste’

Stofzuigen

„Mijn ouders geven vooral principes mee. Heb respect voor anderen. Zorg dat je wat bereikt. Doe iets goeds met je leven. Ze hebben ook altijd wel dingen meegegeven uit de Koran. Op feestdagen gaan we naar de moskee, maar het is niet zo dat we streng alles volgen. Mijn vader werkt fulltime, mijn moeder vier dagen per week. Iedereen doet wat in het huishouden, we zorgen dat het eerlijk verdeeld wordt. Stofzuigen vind ik heel vervelend, maar ik doe het wel.”

Foto Khalid Amakran Naam: Emre Özmuk (17), Utrecht Zit in: 6 vwo Woont met: moeder, vader, 2 broertjes, zusje Vader: leidinggevende bij PostNL Moeder: in financiële dienstverlening

Neuscorrectie

„Over wat ik na school ga doen, moet ik nog nadenken. Ik denk erover om chirurg te worden, maar die studie duurt natuurlijk wel twee keer zo lang als andere. Ik wil mensen helpen en interesseer me erg voor medische dingen. Toen ik klein was had je een videospel waarin je een knie-operatie deed met echt gereedschap. Zulke spellen zocht ik meestal uit, naast voetbalspellen. Op social media kwam een keer een neuscorrectie voorbij, dan wil ik weten hoe dat gebeurt. Rijk worden vind ik niet belangrijk. Zolang ik genoeg geld heb om voor mijn gezin te zorgen, hoef ik niet rijk te zijn. Een gezin wil ik zeker. Het hoeft niet heel vroeg, eerst wil ik een beetje van mijn eigen leven genieten. Kinderen liefst wel voor mijn dertigste.”

A1

„Vorig jaar heb ik niet gevoetbald. Het ging moeilijk met school, ik moest een beetje harder werken. Omdat 5 vwo een belangrijk jaar is, heb ik het voetbal een jaartje weggelegd. Maar als ik andere kinderen zag voetballen, merkte ik toch dat ik iets miste in mijn leven. Ik ging me vervelen. Sinds kort speel ik bij een andere club in de A1. Mijn oude club liep niet zo goed. Geen trainer, jongens die niet kwamen opdagen. Sta je met zeven man in Nieuwegein, kun je niet voetballen. Dat was ik ook een beetje zat.”

Khalid Amakran - Jong - Emre Khalid Amakran - Jong - Emre Foto’s Khalid Amakran

Huis bij de kust

„In Turkije hebben we een huis bij de kust. Het is een leuke plek, je hebt de zee, er zijn toeristen. Ik heb veel familie in Turkije, vooral van moederskant. Zij is zelf in Nederland geboren. Mijn vader in Turkije, maar zijn hele familie woont in Nederland. Hij heeft acht broers en zussen die bijna allemaal in Utrecht wonen, drie ook bij ons in de wijk. Elke verjaardag komen we bij elkaar. Ik heb geen sterk patriottisch gevoel bij Turkije, maar het is ook weer niet zomaar een land. Het is wel mijn afkomst.”

Dit zegt zijn vader

„Emre is heel zorgzaam en verantwoordelijk. Hij is een grote hulp, voor twee werkende ouders. Ook bij de opvoeding van zijn broers en zusje. Oppassen, het juiste voorbeeld geven, begeleiden met school. We hebben er alleen maar plezier van.”

In de rubriek Jong! vertellen pubers over zichzelf, de wereld en elkaar. Aanmelden: pubers@nrc.nl