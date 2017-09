Dit eten ze nu in New York (en wij dus straks hier)

Wat eet en drinkt New York? De stad die cupcakes groot maakte, de cronut voortbracht en nog steeds in de rij staat voor fotogenieke milkshakes van 1600 calorieën per stuk, is vaak trendsetter voor de rest van de wereld. Bereid je maar voor op het volgende:

De Cruff

Deze samentrekking van ‘cream’ en ‘stuffed is een met ijs gevulde, warme donut met strooisel van koek of verschillende soort cornflakes. Het is dessertcreatie die website Buzzfeed ‘insane’ heeft gedoopt.

De Cruff wordt verkocht bij Stuffed Ice Cream, een klein, weinig opvallende ijszaak in de East Village. De zaak is amper één maand open en nieuwszender Fox en meerdere lokale kranten en blogs zijn al langs geweest om het gehypete gerecht te filmen. Mede-eigenaar Jackie Luu zegt geen idee te hebben waar de onmiddellijke populariteit vandaan komt. Al heeft het hoge Instagram-gehalte van de Cruff er waarschijnlijk iets mee te maken.

Stuffed Ice Cream maakt zowel de donuts als het ijs zelf. Vlak voor het serveren wordt het toetje in een machine gedaan die de donut verwarmt zonder het ijs te laten smelten. (Hoe het werkt, verklappen de eigenaren niet. Er hangt zelfs een briefje met ‘top secret’ op de machine.)

IJssmaken variëren van Mint Mojito en Rocky Road tot White Chocolate Lavender (aanrader!). Natte doekjes zijn verkrijgbaar bij de kassa en nodig want de constructie eet als een sappige hamburger die smelt.

Ube

Ube (spreek uit ‘oe-beej’) valt in de categorie groente die plots hip is. De paarse yam, een zoete aardappel en een standaardingrediënt in de Filippijnse keuken, wordt op dit moment door menig New Yorkse dessertmaker gebruikt voor paarsgekleurde zoetigheden. Denk aan paars soft- en schepijs, paars geglazuurde cupcakes en donuts met paarse vulling.

Foto Istock

„Ube zien we overal”, zegt Alan Sytsma, hoofdredacteur van foodblog Grub Street van New York Magazine. „Een beetje zoals matcha [het groenetheepoeder] een tijd geleden. Het is een oud ingrediënt dat op een nieuwe manier wordt gebruikt.”

De populariteit komt volgens Sytsma vooral door de opvallende kleur in combinatie met de weinig opvallende smaak. Ube is niet overheersend, een beetje als vanille, en past dus goed bij andere smaken.

De mensen achter The Manila Social Club in Brooklyn zijn het verst doorgeslagen in hun ubebaksels. Zij verkopen een ubedonut gemaakt met 24-karaats goud en het peperdure Cristal Champagne. Eén donut kost 100 dollar.

Koffiefrisdrank

De gemiddelde New Yorker leeft ’s zomers op ijskoffie. Met melk. Met stikstof (de zogenaamde ‘nitro brewing-trend’ dat koffie een soort schuimige bierkraag geeft). Of met elke denkbare chocolade-, vanille-, karamelsmaak of een combinatie daarvan.

Nieuw in het ijskoffievak in de supermarkt, naast het immer hippe kombucha (gefermenteerde thee), staan koffiefrisdranken als Keepers Sparkling Coffee. Keepers werd ontwikkeld bij Foodworks, waar start-ups en ondernemers op het gebied van voeding hun producten en ideeën kunnen vormgeven. Keepers heeft een lichte koffie- en citrussmaak maar is bovenal verfrissend. De drank is een van de eerste die de zogenaamde ‘coffee soda’ aanbiedt.

Helemaal uit het niets komt het idee niet, de meer vooruitstrevende koffiezaken serveren volgens Sytsma al een tijdje tonic met een shot espresso (of andersom). „Helemaal aangeslagen, is de trend nog niet. De klassieke cold brew staat nog steeds bovenaan.”

Koekjesdeeg

Begin dit jaar opende DÔ in Greenwich Village. Het duurde niet lang voor een lange rij klanten de hoek om slingerde. Het rauwe koekjesdeeg dat DÔ verkoopt, is immens populair, zeker onder de studenten in de buurt – en op Instagram; een roze ijshoorntje met twee bolletjes koekjesdeeg doet het goed op social media.

Happy Pride Parade! 🌈 Come visit for free rainbow sprinkles at day at the shop! 💚💙❤️💛💜💗 #cookiedonyc #cookiedough #pride #nyc #prideparade Een bericht gedeeld door DŌ, Cookie Dough Confections™ (@cookiedonyc) op 25 Jun 2017 om 8:51 PDT

„DÔ’s koekjesdeeg is vergelijkbaar met de cronut van een paar jaar geleden”, zegt Sytsma. „Het bijzondere aan de cronut was dat de chef een nieuwe techniek had ontwikkeld om een gebakje te maken. Het ging verder dan wat felgekleurde verf in een milkshake gooien om iets fotogeniek te maken. En dat doet DÔ ook.”

DÔ-baas Kristen Tomlan creëerde koekjesdeeg dat, dankzij gepasteuriseerde eieren en verhitte bloem, veilig is om te eten maar smaakt zoals het deeg dat je vroeger van de garde mocht likken. (En als je er te veel van eet, word je een beetje misselijk).

Het deeg is er in 13 smaken en kan koud gegeten worden, in een bakje of uit een hoorntje – of thuis in de oven worden opgewarmd tot standaardkoekjes, mocht je ongebakken toch iets te spannend vinden.