Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Lees hier: Seven days of heroine

Lees hier: Johan Gustafsson on The Men Who Held Him Hostage

De shopping mall in de Verenigde Staten verdwijnt en daarmee het decor van de jeugd van veel Amerikanen. Tag Christof fotografeerde de vervallen winkelcentra, Matthew Newman schreef er een boek over. Tip van beeldredacteur Arjan de Jongh.

Een fenomeen dat VS-correspondent Guus Valk al langere tijd opvalt: het gedweep uit rechts-nationalistische hoek met Assad. Het komt in veel landen voor, zowel in Europa als de VS. Dit artikel is volgens Valk een interessante poging dat fenomeen te verklaren.

Zij waren de eersten



Voor hun videoproject Firsts: Women Who Are Changing the World interviewden redacteuren van Time Magazine 46 vrouwen over hun weg naar succes. Het resultaat is prachtig. Tip van onlineredacteur Sophie van Oostvoorn.