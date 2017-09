Binnenkijken: Deze man heeft een ontoombare drang om alles vol te tekenen

Dorpshuis „Het is hier elke dag pyjamadag”, vertelt kunstenaar André Smits (57). Sinds een half ja ar woont hij in het voormalige dorpshuis van Kattendijke in Zeeland. De helft van de maand is zijn vriendin Monika Dahlberg (41), er ook. In hun atelier dragen ze simpele kleding. „Buiten komen we zelden”, zegt hij. „Er zijn geen faciliteiten, geen afleiding. We slaan eten in en werken van 07.00 tot 23.00 uur.” Smits fotografeert kunstenaars en verder tekent hij „heel veel” en „altijd zwart-wit”. De wall tattoos zijn van hem. In zijn vorige huis waren alle muren ermee gevuld. Fotograaf Thijs Wolzak legde het in 2015 vast, vlak voor Smits er na tien jaar anti-kraken uit moest. „Gelukkig leef ik uit kratten, ik kan in een middag verkassen.” Dahlberg maakt collages, te zien in de houten kistjes. De partytent kreeg Smits voor zijn verjaardag . „Ik wil op de lege plek die dat huis achterliet kamperen.”

Eieren „Elke stad heeft tegenwoordig zijn eigen art fair”, zegt Smits. En dus organiseerden ze er een voor de 554 inwoners van Kattendijke. Alle zeventien kunstenaars die het dorp telt, exposeerden in het dorpshuis. „Van Oekraïense eieren tot verwonderlijke portretten, maar wél in professionele vitrines.”

Raam Een jaar geleden stond Monika ook in Binnenkijken. Haar huis is nagenoeg leeg. „Geen bank, geen tv.” Ze heeft een tafel, stoelen en kunst. „Als ik bij haar ben, staar ik een beetje uit het raam”, vertelt Smits. Andersom heeft Dahlberg geen last van zijn rommel. „Hij heeft nou eenmaal een ontoombare drang om alles vol te tekenen, of het nou mag of niet.” Op de slaapkamer zijn al drie muren zwart-wit.

Meenemen bij brand? Dahlberg: „De toegangspas van mijn tentoonstelling.” Smits: „Contactgegevens van mijn komende project.”

Van Ikea? Smits: „Dat rode lampje, een herinnering aan mijn vorige leven met een gezin en een vaste baan.”