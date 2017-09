De vraag is hoe laat de Miljoenennota uitlekt

Op deze vrijdag voor Prinsjesdag lekt de Miljoenennota waarschijnlijk uit, zouden de formerende partijen een akkoord hebben over ‘bed-bad-brood’ en verscherpt Europa de eisen aan partijsubsidies.

BEGROTINGSLEKKAGE: Het is meer de vraag hoe laat het gebeurt, dan óf de Miljoenennota uitlekt. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgen de Tweede Kamerfracties de rijksbegroting onder embargo en ieder jaar lekt wel iemand het stuk naar de pers. Erg spannend belooft de inhoud van de Miljoenennota dit jaar niet te worden. Door de voortslepende formatie zit het demissionaire kabinet er nog en Rutte II maakte daarom een begroting zonder veel nieuw beleid. De belangrijkste maatregel die al uitlekte was de stijging van het eigen risico in de zorg van 385 naar 400 euro volgend jaar. Hoeveel hoger het salaris van leraren wordt, staat nog niet in de Miljoenennota. De VVD beloofde dit weliswaar aan de PvdA, maar het onderwerp ligt nog op de formatietafel. Het interessantst lijken nog de koopkrachtplaatjes te worden: hoeveel gaan de verschillende inkomensgroepen er volgend jaar op voor- of achteruit?

Asielhobbels genomen: Al jaren een hoofdpijndossier in Den Haag, maar volgens de NOS zijn de formerende partijen het erover eens geworden: bed-bad-brood. VVD en PvdA ruzieden in 2015 zo hevig over de opvang van afgewezen asielzoekers dat Rutte II bijna ten val kwam. De twee partijen vonden uiteindelijk een oplossing waar niks van terecht kwam, omdat de gemeenten er niets in zagen. Ze zouden dit akkoord wél steunen: er worden acht opvanglocaties aangewezen waar gemeenten uitgeproceerde asielzoekers heen kunnen sturen. Onze bronnen konden de details gisteravond nog niet bevestigen. De NOS meldt dat de partijen het ook eens zijn over nieuwe vluchtelingendeals met landen als Turkije, het punt waar de formatie met GroenLinks op klapte. NRC schreef eerder dat ook het kinderpardon voor deze vier partijen een moeilijk punt is.

Verpleeghuisverplichting: De financiën bezorgen de onderhandelaars hoofdbrekens en dat komt onder meer door het eerdere besluit van Rutte II om de komende jaren meer dan twee miljard in de verpleeghuiszorg te investeren. Trouw schrijft vandaag dat de formerende partijen daar ongelukkig mee waren en juristen hebben laten uitzoeken of een nieuw kabinet daar niet onderuit kan. Nee, daar was niets meer aan te veranderen. Dat er minder geld voor andere zaken overblijft, hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ook aan zichzelf te wijten. Zij stemden net als alle andere partijen in de Kamer eind vorig jaar in met een PVV-motie die het kabinet opriep om de verpleeghuiszorg snel drastisch te verbeteren.

Noodhulp in nood: Na eerdere complimenten over de daadkracht van Nederland klinken vanuit Sint-Maarten nu kritische geluiden over de noodhulp. Er is een groot tekort aan water en voedsel op het eiland en de hulpgoederen komen bij veel mensen niet terecht, zegt manager Bregje Boetekees van het Wit Gele Kruis vandaag in NRC. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat het leveren van noodhulp “moeizaam” verloopt vanwege de verstoorde openbare orde. Het ministerie bezweert dat “met man en macht” wordt gewerkt om de problemen op te lossen. Vandaag is op radio en tv een nationale actie voor Sint-Maarten om geld in te zamelen voor het Rode Kruis.

Rotbaantje: Christianne van der Wal wordt volgens meerdere media voorgedragen als nieuwe voorzitter van de VVD. Van der Wal is wethouder in Harderwijk en zit nu ook in het bestuur, ze houdt zich met opleiding en scouting bezig. Voor de voorzittersfunctie schijnt weinig animo te zijn door het lot van Henry Keizer. Hij stapte eerder dit jaar op als voorzitter vanwege vragen over zijn integriteit, een hardnekkig VVD-probleem.

BUITEN HET BINNENHOF: Subsidie aanvragen wordt lastiger voor Europese politieke partijen, vanwege de fraude die hiermee de laatste jaren is gepleegd. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans presenteert vandaag een aanscherping van de eisen aan partijfinanciering. Het voorstel volgt op onthullingen in onder meer NRC over misbruik van EU-subsidies door partijen zonder serieuze organisatie of achterban. Zo ronselde een aan Ukip gelieerde denktank vorig jaar donateurs die met EU-geld opdrachten toegespeeld kregen. “De huidige regels werken misbruik in de hand”, schrijft de Commissie.

WAT WIJ VOLGEN: Minister Plasterk moet de Tweede Kamer uiterlijk vandaag een brief sturen over het mislukken van een groot project voor de modernisering van het bevolkingsregister. Het wordt stopgezet en daarmee dreigt bijna 100 miljoen euro verloren te gaan. De minister heeft de Kamer een feitenrelaas beloofd over het falen van het ICT-project. De Kamer wil weten wanneer de minister precies op de hoogte was van welke onaangename verrassingen.

Beste politieke foto: Naast de Prinsjesboekenprijs wordt vanochtend ook de Prinsjesfotoprijs uitgereikt voor de beste politieke foto van het jaar. Clara van de Wiel schreef eerder over de drie genomineerden. Oud-Kamerleden Angelien Eijsink (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP) en Helma Neppérus (VVD) wonnen gisteravond al de Prinsjesprijs. Die gaat naar politici die van bijzondere betekenis zijn geweest “voor het gezag van het parlement en voor de vitaliteit van de parlementaire democratie van Nederland”.

Defensie belegerd: Deze kwestie duurt nog langer dan de kabinetsformatie: het conflict over de nieuwe cao van defensiepersoneel. De huidige cao liep al in 2013 af, sinds dit voorjaar ligt het overleg stil nadat de bonden een eindbod van minister Jeanine Hennis hadden verworpen. Uit protest voeren militairen vandaag actie door het ministerie van Defensie aan het Plein in Den Haag te “belegeren”. Anderhalf uur blokkeren ze alle in- en uitgangen.

“Che Guevara gaf kinderen een nekschot, die gebruikt de Partij voor de Dieren toch niet om het vrouwenkiesrecht te verkopen?”

PVV’er Martin Bosma vroeg zich gisteren in een debat over de Kamerverkiezingen af of Marianne Thieme als Che Guevara had moeten poseren.