David van Dam wint Prinsjesfotoprijs voor foto Turkse minister

De beste politieke foto van het afgelopen jaar werd gemaakt door fotograaf David van Dam. Hij wint de Prinsjesfotoprijs 2017 voor zijn foto van de Turkse minister Fatma Kaya die door Nederlandse politie de toegang tot het Turkse consulaat wordt ontzegd. De foto werd gepubliceerd in NRC Handelsblad. Van Dam kreeg de prijs vrijdagochtend uitgereikt in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.

De jury prees Van Dam om de “uiterst professionele wijze” waarop hij de hachelijke situatie wist vast te leggen. “Geen door woordvoerders voorgekookt fotomoment, maar een eigen initiatief van de beroepsfotograaf met een duidelijke journalistieke invalshoek”, aldus de jury. Van Dam zegt in een reactie “blij verrast” te zijn met de winst van de prijs. Hij vindt het leuk dat een politieke foto die buiten Den Haag is genomen is bekroond.

De Prinsjesfotoprijs wordt sinds 2014 jaarlijks uitgereikt voor de beste politieke foto van het jaar. De jury bestaat uit fotografen en journalisten en werd voorgezeten door fotograaf Vincent Mentzel. Andere genomineerde foto’s werden dit jaar gemaakt door Bart Maat en Jerry Lampen.

Lees ook: Rafelranden van de democratie , ons stuk over de genomineerden.

De diplomatieke crisis met Turkije was een belangrijk moment in de verkiezingscampagne. De gebeurtenissen bij het Turkse consulaat vonden plaats op zaterdagavond 11 maart, vier dagen voor de Kamerverkiezingen op 15 maart. Omdat het kabinet onder leiding van premier Rutte de Turkse minister van Buitenlandse Zaken de toegang tot Nederland had ontzegd, kwam minister van Familiezaken Fatma Kaya met de auto naar Rotterdam om op het Turkse consulaat te spreken. Dat werd haar op gezag van het kabinet door de Rotterdamse politie onmogelijk gemaakt.

Prinsjesboekenprijs voor Tom van der Meer

De jaarlijkse Prinsjesboekenprijs voor het beste politieke boek is gewonnen door Tom van der Meer met zijn boek Niet de kiezer is gek. Volgens de jury dwingt Van der Meer met zijn boek de lezer tot nadenken. In zijn boek roept de aan de Universiteit van Amsterdam verbonden politicoloog Van der Meer politici op zich weer bezig te houden met het uitdragen van ideeën en zijn minder te richten op een plek in het bestuur. “Als er al een crisis is in de Nederlandse democratie is het een crisis van de gevestigde partijen”, aldus Van der Meer.

De andere twee genomineerde boeken waren Rafels aan de rechtsstaat van advocaat Ferdinand Grapperhaus en De kinderen van Pim, een serie interviews met oud-Kamerleden van de LPF van NOS-journalist Joost Vullings.