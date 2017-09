AZ overtuigt tegen Sparta: 0-2

AZ was vrijdagavond Sparta overtuigend de baas. De club behaalde in het Kasteel de vierde winst op rij: het werd 0-2. De club uit Alkmaar staat nu op de tweede plaats.

Hoewel AZ vanaf de aftrap dominant speelde, maar de ploeg benutte de eerste kansen niet. Een penalty in de 22ste minuut had de 0-1 kunnen brengen, maar Wout Weghorst zag zijn inzet gekeerd door Roy Kortsmit. Die strafschop mocht over, omdat de keeper te vroeg van zijn lijn kwam. Voor de tweede penalty koos de aanvaller een andere hoek, maar Kortsmit blokkeerde ook dat schot. Hij was even de held van Sparta.

Weghorst maakte het tien minuten later goed. De corner van Marko Vejinovic kon hij, tot zijn zichtbare opluchting, laag en hard inschieten. Sparta kwam er in de eerste helft weinig aan te pas, al zette de ploeg in de laatste minuten meer druk.

Kort na rust was het opnieuw Weghorst die voor het doel van Kortsmit opdook. Hij benutte de pass van Alireza Jahanbakhsh en scoorde in de 61ste minuut de 0-2. AZ stelde zich tevreden met de voorsprong en het spel zakte wat in.

Dat bood ruimte aan Sparta, dat in de laatste fase van de wedstrijd met meer opportunisme speelde. Ragnar Ache scoorde in 68ste minuut, maar werd afgevlagd wegens buitenspel. In de laatste tien minuten van de wedstrijd volgden kansen voor Sparta-spelers Kenneth Dougall, Ryan Sanusi en Craig Goodwin. Het was de drukste fase voor keeper Marco Bizot, die het doel van AZ schoon hield.

Sparta-AZ was vrijdagavond de eerste wedstrijd van de vijfde speelronde. Later dit weekend wordt de topwedstrijd PSV-Feyenoord gespeeld.