‘Als er nu oorlog uitbreekt, zitten we wel goed’

Funda: „Funda is een Turkse naam.”

Bakir: „Mijn ouders komen uit Bosnië.”

Funda: „We zijn wel allebei geboren in Rotterdam, hoor je dat niet?”

Bakir: „Toen we net waren getrouwd, kochten we ons eerste huis, in 2007.”

Funda: „Lara sliep bij ons op de kamer, maar nu wil ze een eigen.”

Bakir: „We hebben dit huis in februari gekocht en zijn lang bezig geweest met de verbouwing. Niemand durfde de leidingen onder de grond te frezen. We hebben hier stadsverwarming…”

Funda: „Straks zitten de 23 verdiepingen onder ons in de kou.”

Bakir: „Of die tien erboven.”

Funda: „We hebben er altijd van gedroomd hoog te wonen. Je hebt in Rotterdam de Montevideo, de Rotterdam en New Orleans, maar die torens zijn allemaal niet te betalen. De Hoge Heren is in het centrum en paste ook nog eens binnen ons budget. Perfect.”

Bakir: „We hebben nog twee appartementen, die verhuren we.”

Funda: „Dat is onze zekerheid, en ons pensioen.”

Bakir: „Als de nood aan de man is dekt de verhuur onze vaste lasten. Mooi uitzicht, toch? En er is boven rust.”

Funda: „De kinderen hebben een eigen kamer en beneden is er een speeltuin, een sportschool, een zwembad.”

Bakir: „Het voelt soms als een resort.”

Funda Ikanovic (33) werkte na haar hbo-opleiding marketing in de financiële wereld als verzekeringsagent. In 2016 begon ze samen met echtgenoot Bakir het bedrijf Vitaminfood. Bakir Ikanovic (40) deed een hbo-opleiding vastgoed en heeft een bedrijf voor de schoonmaak van grote schepen. Samen verkopen ze maaltijdvervanger Vitaminfood en verhuren ze twee appartementen. Ze wonen in Rotterdam en zijn ouders van dochter Lara (3) en zoon Danis (8). Ze verdienen vijf tot zeven keer modaal.

Nutella-reclame

Bakir: „Maar het beeld dat je in een Nutella-reclame meekrijgt: een gezin dat met net gekamde kindertjes aan de ontbijttafel zit? Vergeet het.”

Funda: „Het is altijd een chaos bij ons. We geven de kinderen eten en zelf neem ik een van de Vitaminfood-shakes die we verkopen .”

Bakir: „Ik neem eerst een koffie.”

Funda: „Ik kleed de kinderen aan en smeer broodjes voor ze.”

Bakir: „Ik breng de kinderen naar school en blijf nog even met Lara tekeningen maken op de peuterspeelzaal. Daarna rijd ik terug naar huis en ga ik beneden sporten.”

Funda: „Ik kijk of er vragen of bestellingen zijn binnengekomen.”

Bakir: „Hoe vaak klanten doorklikken naar onze site en op welke zoekwoorden ze reageren, verandert de hele tijd. We moeten onze campagnes er continu op aanpassen.”

Funda: „De productie besteden we uit, maar houden we wel goed in de gaten. Onze fabrikant zit in Deventer.”

Bakir: „We hebben een grote loods in Barendrecht waar de zakken maaltijdvervangers worden opgeslagen.”

Funda: „En in onze oude woning ligt ook nog veel poeder voor de shakes.”

Bakir: „Als er nu een oorlog zou uitbreken, zitten we wel goed.”

Beginnende Alzheimer

Bakir: „Als Funda Lara heeft opgehaald gaat ze beneden zwemmen.”

Funda: „Of ik ga rennen op de band.”

Bakir: „Het werk gaat intussen gewoon door. Lara zit thuis tekenfilms te kijken. Soms is dat lastig: als we bellen hoor je haar op de achtergrond. We pakken thuis de pakketjes in en brengen die naar een verzendpunt, of we geven ze mee aan de koeriers.”

Funda: „In Barendrecht hebben we grote dozen, kleine pakketjes doen we thuis – vaak tussen twaalf en twee.”

Bakir: „We verkopen nu zo’n honderd zakken per dag, dat zijn driehonderd maaltijden. Het is wel veel meer werk gebleken dan we dachten.”

Funda: „Kaartjes schrijven we zelf.”

Bakir: „Rond drie uur halen we Danis op en gaan we nog even langs bij mijn moeder. Mijn moeder heeft waarschijnlijk beginnende Alzheimer, de eerste MRI-scans lieten dat zien. Stel dat mijn moeder me over vijf of tien jaar niet meer kent, dan wil ik de tijd nu nog goed gebruiken. Al gaan we dan wel een zware tijd tegemoet.”

07.00 Bakir staat als eerste op. Funda kleedt de kinderen aan en geeft ze een ontbijt. 08.15 Bakir brengt de kinderen naar school en rijdt daarna naar huis. Vervolgens gaat hij naar de sportschool. 10.00 Als Bakir terugkomt gaat Funda baantjes trekken in het zwembad. 11.00 Ze organiseren samen de bestellingen die binnenkomen via de webshop. 15.30 Funda haalt Danis op uit school. Daarna gaat het gezin met zijn vieren naar de moeder van Bakir. 18.00 Funda kookt meestal, terwijl Bakir met de kinderen speelt. 20.30 Als de kinderen in bed liggen kijken Funda en Bakir twee series op Netflix. 23.00 Bakir kruipt nog even achter de computer, Funda gaat alvast naar bed.

De Voedselbank

Funda: „Toen we net getrouwd waren zagen we elkaar bijna niet. Ik heb vier jaar bij een verzekeringsmaatschappij gewerkt en daarna drie jaar bij een kredietbank. Ik was eigenlijk alleen maar op pad, altijd bij klanten. Er waren daardoor vaak irritaties. We konden zelfs nooit samen eten. En dat vonden we niet echt prettig meer…”

Bakir: „We zaten in het vliegtuig naar Sint Maarten en lazen over Soylent – maaltijdvervangende shakes. Toen hebben we een volledig veganistische maaltijd bedacht met alles wat je op een dag nodig hebt, maar zonder verborgen suikers. Van haver tot maca en bruine rijst, eiwitten en alle mogelijke vitamines zitten erin. We begonnen zelf met de ingrediënten inkopen.”

Funda: „We probeerden alles thuis in de keuken uit. Smaakjes proeven.”

Bakir: „Het begon vanuit ijdelheid, mijn figuur ging de verkeerde kant op.”

Funda: „Op onze trouwfoto was je best dik, vergeleken met nu.”

Bakir: „Als je ons productieproces ziet zou je eigenlijk de honger in de wereld kunnen oplossen. Maar daarvoor zijn we nu nog te klein. We beginnen binnenkort wel met doneren aan de Voedselbank. Voor iedere zeven verkochte zakken (red. een week eten) geven we een maaltijd weg. Als je nu gezond of biologisch wil eten ben je kapitalen kwijt. We willen dat ook beschikbaar maken voor mensen die het wat minder breed hebben.”

Een heel project

Funda: „Danis zit op dansles, schaken en zwemmen. Als hij klaar is halen wij hem op. Omdat hij zo veel doet zou hij alleen tussen drie en vijf naar de buitenschoolse opvang hoeven.”

Bakir: „Dan wordt het een logistieke gatenkaas.”

Funda: „Onze kinderen gaan niet naar de opvang, maar we hebben wel twee oma’s die altijd klaarstaan.”

Bakir: „Als je er niet te veel bij nadenkt valt alles altijd wel op zijn plek.”

Funda: „Om vier uur gaan we naar huis en begin ik met het eten voorbereiden. Bakir speelt dan met de kinderen. Rond zes uur eten we met zijn allen. ’s Avonds vinden we het belangrijk gewoon normaal aan tafel te eten.”

Bakir: „Daarna gaan de kinderen slapen, dat is ook een heel project.”

Funda: „Rond half negen slapen ze.”

Bakir: „Soms kijken we Netflix. Als er vragen komen reageren we nog even. Onlangs hadden we een bestelling uit Finland. Toen bleek dat die jongen een glutenallergie had. Daar moet je meteen op reageren en zijn geld terugstorten. Tussen elf en één is er nog een piek qua bezoekers op de site. Dan kijk ik even wat er gebeurt.”

Funda: „Ik niet hoor. Morgen weer een dag.”