AfD-voorman prijst prestaties nazisoldaten

Duitsland heeft volgens AfD-voorman Alexander Gauland “het recht heeft trots te zijn op de prestaties van Duitse soldaten in twee wereldoorlogen”. Dit blijkt Gauland op 2 september gezegd te hebben in een toespraak. Donderdagavond kwamen dat naar buiten, met videobeelden van zijn rede.

Gauland is een van de twee aanvoerders van de AfD in de campagne voor de bondsdagverkiezingen, op 24 september. De anti-immigratiepartij staat in de peilingen op twaalf procent, waarmee ze niet alleen in de Bondsdag zou komen, maar bovendien als de op twee na grootste partij. Een reeks recente schandalen en ophef over omstreden uitspraken van partijprominenten lijkt de partij in de peilingen eerder goed te doen dan te schaden.

Op de uitspraak van Gauland is in Duitse media en politiek geschokt gereageerd. Een parlementariër van de SPD reageerde: “Gauland heeft iedere schaamte verloren”. Een collega van de Groenen: “De Shoa en de misdaden van de Wehrmacht blijven altijd deel van onze identiteit.”

“Geen betrekking op onze huidige identiteit”

Eerder hebben andere AfD-leiders ervoor gepleit dat Duitsland zich moet bevrijden van de last van de nazitijd, in de woorden van Gauland ‘die twaalf jaren’ (1933 tot 1945) – maar niet eerder met lof voor onder andere de soldaten van de Wehrmacht. “Geen volk heeft zo duidelijk met een verkeerd verleden afgerekend als het Duitse”, aldus Gauland. Daarom zou men Duitsland niet meer steeds met deze twaalf jaar moeten confronteren. “Zij hebben geen betrekking meer op onze huidige identiteit”.

“Zoals de Fransen terecht trots zijn op hun keizer, en de Britten op Nelson en Churchill, zo hebben wij het recht trots te zijn op de prestaties van soldaten in twee wereldoorlogen.” Het publiek reageerde met langdurig applaus.

Justitie onderzoekt haatzaaien

Tegen Gauland, die zelf zegt vaker te provoceren, heeft justitie onlangs een onderzoek wegens haatzaaien ingesteld. Dat gebeurde vanwege uitspraken over de Duitse staatssecretaris van integratie Aydan Özoguz, een in Duitsland geboren vrouw met Turkse wortels. Hij hekelde haar stelling dat er “buiten de Duitse taal geen specifiek Duitse cultuur te identificeren is” en zei dat hij blij zou zijn hij als ze afgevoerd wordt naar Anatolië. Daarbij bediende hij zich van het woord ‘entsorgen’, een term die vooral gebruikt wordt als het gaat om het afvoeren van afval.

AfD-voorzitter Frauke Petry heeft eerder dit jaar geprobeerd de partij te laten breken met radicaal-rechtse figuren. Ze wilde de voorzitter van de afdeling Thüringen, Björn Höcke, uit de partij te laten zetten, nadat hij het Holocaust-monument in Berlijn een monument van de schande had genoemd. Haar poging faalde, ze is nog steeds voorzitter, maar mocht de partij niet leiden in de verkiezingscampagne. Gauland prees Höcke in zijn donderdag bekend geworden toespraak herhaaldelijk.