15 jaar cel voor liquidatie Scheepvaartmuseum

De rechter heeft de 35-jarige man die in mei 2013 op een dancefeest in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam een liquidatie pleegde, veroordeeld tot vijftien jaar cel voor doodslag.

Het OM had 25 jaar cel geëist, maar de rechtbank acht niet bewezen dat het om moord ging. De twee groepen waren wel voorbereid op geweld - er was een vuurwapen meegenomen - maar de rechter acht het niet uitgesloten dat de verdachte uit een plotselinge opwelling heeft gehandeld. 15 jaar is de maximale celstraf voor doodslag.

De 26-jarige Souhail L. uit Amsterdam werd in mei 2013 met meerdere pistoolschoten om het leven gebracht. Dat gebeurde op dancefeest Waterfront in het Scheepvaartmuseum, te midden van honderden feestgangers. Niemand van hen raakte gewond.

De verdachte, Surailie I., had al een strafblad. In 2014 werd hij veroordeeld tot zeven jaar cel voor poging tot doodslag, en in 2011 moest hij een jaar de cel in voor beroving met geweld.

Eind 2015 werd de verdachte aangehouden in België. Het incident in het Scheepvaartmuseum was onderdeel van een liquidatiegolf onder criminelen met een Antilliaanse en Marokkaanse achtergrond.