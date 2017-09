Zo lost Italië de leegloop van kleine dorpjes op

Met zijn pittoreske dorpjes is Italië een geliefd vakantieland, maar wat als die schattige plaatsjes zouden verdwijnen? Gelukkig worden verschillende dorpjes op creatieve manieren gered van hun ondergang.

Neem het dorpje Civita di Bagnoregio, zo’n 120 kilometer ten noorden van Rome. De ligging is prachtig, bovenop een heuvel met een loopbrug er naartoe. Maar het dorp brokkelt letterlijk af aan de zijkanten door erosie, er is geen school, ziekenhuis, apotheek of andere voorzieningen en er wonen nog tien mensen.

In Italië zijn er 2.500 van dit soort dorpjes die letterlijk of figuurlijk op instorten staan. Als je wel eens in zo’n klein dorpje bent geweest, zal je de vergrijzing en het gebrek aan voorzieningen vast ook wel eens zijn opgevallen. Ondanks dat Italië veel geld verdient aan toerisme doet het land er weinig aan om de dorpjes in stand te houden. En wellicht is Italië over dertig jaar niet meer een gewilde vakantiebestemming.

Creatieve oplossingen

Het artikel ‘Who Will Save These Dying Italian Towns?‘ van de New York Times beschrijft de creatieve oplossingen die zijn gevonden. Zo heeft het dorpje Pratariccia in Toscane een paar jaar geleden zichzelf verkocht via eBay, loofde de burgemeester van Bormida in Ligurië omgerekend 1.760 euro uit voor iedereen die in het dorp kwam wonen en werden in het zuiden van Italië migranten met open armen ontvangen die daar de economie een zetje gaven.

In het dorpje Santo Stefano kocht Daniele Kihlgren een kwart van de huizen op en maakte er een hotel van. Voor het hotel maakte hij gebruik van de ambachten uit de omgeving: Kihlgren huurde lokale bouwvakkers in voor de restauratie, liet de dekens maken van lokale schapenwol en liet zich voor het eten inspireren door de lokale keuken. Daardoor begon de lokale economie weer te bloeien en nu is het dorpje weer populair onder toeristen. Kihlgren is optimistisch over over de toekomst van deze kleine dorpjes: “Er is hoop dat de waarde van deze historische plekken de motor kan zijn om deze plekken een nieuw leven te geven.”

Inmiddels hebben rijke Italianen en Amerikanen zich gevestigd in het dorpje Civita di Bagnoregio en de toeristen komen met busladingen vol naar het dorp. Zo werd er weer een Italiaans dorpje van de ondergang gered.