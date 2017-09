Als je van wijn houdt ken je ze vast: de uitgebreide smaakbeschrijvingen op de etiketten. Een fruitige Syrah met bosbessenaroma of een frisse Cabernet Sauvingnon met een accent van viooltjes. Echte fijnproevers herkennen zelfs een vleugje benzine in de Duitse Riesling. Maar waar komen al die rare smaakjes vandaan? Wij leggen het in twee minuten uit.