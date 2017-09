OM biedt NRC-fotograaf excuses aan om arrestatie

De arrestatie deze zondag van NRC-fotograaf Chris Keulen en de inbeslagname van zijn geheugenkaart waren onrechtmatig. Dat concludeert het College van procureurs-generaal, de landelijke leiding van het Openbaar Ministerie. Het College en de waarnemend hoofdofficier van justitie van het parket Limburg zeggen in een persbericht de aanhouding van Keulen te betreuren.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag gebeld met Keulen en NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch om zijn excuses aan te bieden. De zaak tegen Keulen is geseponeerd en de gekopieerde beelden zijn vernietigd.

Keulen weigerde zondag beeldmateriaal van een vechtpartij af te staan aan de politie Limburg. Een activist en Amerikaanse militair in burger waren diezelfde dag slaags geraakt na een woordenwisseling op een bospad in de buurt van het Zuid-Limburgse Brunssum. De activist was daar met NRC-journalisten voor een reportage over geluidoverlast van laag overvliegende NAVO-vliegtuigen.

Op het politiebureau moest Keulen de geheugenkaart met foto’s van het gevecht afstaan. Toen hij dat weigerde, werd hij gearresteerd en enige tijd vastgezet. Hij ervoer de arrestatie en het verhoor als „intimiderend en onprettig”.

Justitie volgde bij de inbeslagname niet de juiste procedure. Het vorderen van journalistiek materiaal kan alleen met toestemming van een rechter-commissaris en in bijzondere omstandigheden. Te denken valt aan een situatie waarin vordering het enige denkbare middel is om een zeer ernstig delict op te sporen. „Daarvan was in de onderhavige situatie geen sprake”, aldus het OM.

In het persbericht zegt het groot belang te hechten aan vrije nieuwsgaring. „Daarbij hoort dat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen. Het OM constateert dat in de onderhavige zaak, in de hectiek van het moment, de verkeerde afweging is gemaakt door de hiervoor genoemde dwangmiddelen toe te laten passen.”

George Rasker, waarnemend hoofdofficier van justitie in Limburg: „Dit soort incidenten doet zich gelukkig maar zelden voor. Door de zaak, en de aandacht die zij kreeg in de media, zijn alle officieren van justitie gelukkig weer alert op de regels.”

Fotograaf Keulen is blij met de „ruimhartige excuses” van het OM. Hij vertelt dat waarnemend hoofdofficier Rasker hem donderdag als eerste belde om de excuses over te brengen. „Dat vind ik netjes”. Keulen: „Voor mij is de zaak nu afgedaan.”

NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch: „Ik waardeer de snelle reactie van het Limburgs parket en het feit dat de fout zo helder wordt toegegeven en de zaak wordt geseponeerd.” Vandermeersch zegt dat het incident hiermee ook voor NRC is gesloten.