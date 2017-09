Tientallen doden bij luchtaanvallen Syrië

Bij luchtaanvallen in het oosten van Syrië zijn zeker 39 doden gevallen, onder wie zeven kinderen. Meer dan honderd mensen raakten gewond. Dat meldt persbureau AFP op basis van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

Een in Turkije gevestigde activist meldt op basis van ooggetuigen dat er meerdere aanvallen zijn gepleegd op drie verschillende IS-bolwerken. Zo zou onder meer

de door Islamitische Staat gecontroleerde stad al-Mayadeen zijn bestookt. Daarbij is ook een ziekenhuis gebombardeerd. In het gebied vecht Rusland mee aan de kant van het regeringsleger van president Assad. Een door de VS geleide coalitie in het land voert ook aanvallen uit in de regio.

Bij dergelijke aanvallen vallen ook burgerslachtoffers. Paulo Pinheiro, voorzitter van de onafhankelijke VN-onderzoekscommissie voor Syrië, zei eerder deze zomer dat bij luchtaanvallen uitgevoerd door de VS een “onthutsend” aantal burgers omkomen.

Terreinverlies

IS verliest de laatste tijd in rap tempo terrein in Syrië. Veel strijders zouden daarom de afgelopen maanden gevlucht zijn naar buurland Turkije, zo blijkt uit onderzoek van de Britse krant The Guardian. Ze zouden volgens de krant duizenden dollars aan smokkelaars betalen om de grens over te steken.