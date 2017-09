Tien prijzen voor wetenschap die vrolijk maakt

Eerst lach je erom, dan zet het je aan tot nadenken. Dat is het soort onderzoek waar de jury van de Ig Nobelprijzen dol op is. Krap een maand voordat, dit jaar vanaf 2 oktober, tijdens houterige persconferenties de zes echte Nobelprijzen worden toegekend, zaten er donderdagavond 1.100 mensen in het Sanders Theatre op Harvard University een avond lang te lachen bij de uitreiking van tien Ig Nobelprijzen. Het was de 27ste Ig-Nobelceremonie. Iedere winnaar ontving 1.000 miljard dollar. Zimbabweaanse dollars – om precies te zijn.

Wie achteruitloopt met een kop koffie morst minder snel dan wie vooruitloopt, zolang je nergens tegenaan loopt. Het hersengebied waar bij kaashaters de afkeer voor kaasgeur zit, is gevonden. Wie net levende krokodillen heeft gezien, zet hoger in als hij gaat gokken. De oorsprong van grote oren bij oude mannen. Het aantonen van mensenbloed bij een vampier, de vleermuis dus. En de ontdekking dat een foetus beter op muziek reageert als de muziek via een apparaatje ín de vagina wordt afgespeeld. Dat waren, naast de vier onderwerpen op deze pagina, de zes prijswinnende onderzoeken.

Geen Nederlandse prijswinnaars dit jaar, wat na vele jaren met een rijke Nederlandse oogst een tegenvaller is. Het is nog afwachten of het topsectorenbeleid, en de pressie om aan maatschappelijke toepassingen te denken, in Nederland een definitief einde heeft gemaakt aan onderzoek waarom ook om te lachen valt.

Ig Nobelprijs voor natuurkunde Katten zijn soms vloeibaar en soms vast

Het houdt het internet al jaren bezig: zijn katten vloeibaar? Het lijkt een triviale vraag: natuurlijk niet, net zo min als mensen, toch? Maar foto’s laten het tegendeel zien: katten vullen vazen, wasbakken en wijnglazen. Marc-Antoine Fardin, van de Université de Lyon in Frankrijk, wijdde in 2014 een onderzoek aan de vloeibaarheid van katten. Hij concludeert dat ze zowel vloeibaar als vast kunnen zijn. In vloeibare toestand heeft een stof een vast volume, maar vormt het zich naar waar het in zit; zoals water in een glas. Dit in tegenstelling tot vaste stoffen die niet vervormen. Volgens Ferdin lijkt een kat die een glazen schaal opvult dus een vloeistof. Maar een rondspringende kat die zijn vorm behoudt, is een vaste stof. Ferdin legt ook uit dat de toestand van materialen afhangt van de tijd die je neemt om ernaar te kijken. Als je een dag lang naar een berg kijkt, lijkt hij niet te stromen, maar als je er honderden miljoenen jaren naar zou kijken wel. Bij een kat is deze zogenoemde relaxatietijd lastig te bepalen omdat het een ‘actief’ materiaal is, met – zoals katteneigenaren weten – een eigen wil.



Ig Nobelprijs voor biologie Bij een grotluis heeft de vrouw een penis en een man een vagina

Penissen van mannelijke insecten nemen de afgrijselijkste vormen aan. Weerhaken, speldenkussens, vlijmscherpe dolken: het hele wapenarsenaal uit de fantasy-literatuur is al eens langsgekomen. Maar één variant was nog onbekend: geen penis. Vier biologen ontdekten in Brazilië een grotluis waarbij het mannetje een vagina-achtige holte heeft en het vrouwtje een grote penis. Ze winnen er nu een Ig Nobelprijs mee. De penis van vrouwelijke Braziliaanse grotluizen heeft haakjes waarmee ze het mannetje tijdens de paring stevig en lang vasthoudt. Paringen duren twee tot drie dagen. Toen de biologen poogden om de dieren tussendoor te scheiden, trokken ze prompt het mannetje doormidden. De vier onderzoekers, uit Japan, Brazilië en Zwitserland, beschreven de grotluizen van het geslacht Neotrogla al in 2014 in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology. Er bestaan vier soorten. Het onderzoeksteam betrapte ze alle vier tijdens de paring, en doodde ze door ze in heet water te dompelen. Daarna kon de anatomie van hun geslachtsorganen rustig met de microscoop bestudeerd worden.



Ig Nobelvredesprijs Didgeridoo bevordert vrede in echtelijk bed

Sommigen noemen het spottend flatulentie van een holle boomstam – didgeridoospelen werkt vaak op de lachspieren. Anderen zien het als een magisch ritueel; de oerklank van een Aboriginal-instrument uit Noord-Australië. De ontdekking dat didgeridoo-spelen heilzaam is tegen snurken en slaapapneu (ademstilstand tijdens de slaap), is nu goed voor een Ig Nobelprijs voor de Vrede. Voor de vrede? Ja, want een Zwitsers onderzoeksteam zag hoe in vier maanden tijd bij mannen die didgeridoo leerden spelen, de slaapkwaliteit van hun partners aanmerkelijk verbeterde. Het hinderlijke gesnurk naast hen verminderde aanmerkelijk. Het oerinstrument redt huwelijken! Het onderzoek onder leiding van Milo Puhan verscheen in december 2005 in The BMJ. In het kerstnummer, dat traditioneel een halfserieuze toon heeft – dat wel. Het onderzoek begon met apneu-patiënt Alex Suarez die ontdekte dat didgeridoo spelen zijn klachten verlichtte. Zijn artsen in het ziekenhuis van Zürich waren zo verbaasd over het effect dat zij, met Suarez als didgeridoo-instructeur, een wetenschappelijke studie opzetten, met mooie resultaten. Achteraf was er kritiek: er was niet goed gecontroleerd op placebo-effecten en er deden geen mensen met overgewicht mee, bij wie slaapapneu vaker voorkomt en bovendien ernstiger is.