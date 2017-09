Sint-Maarten, een week later

Sint-Maarten leeft van dag tot dag en is nog niet bezig met rampstatistieken van verwoeste huizen, winkels en auto’s. De totale schade is al snel 2,5 miljard euro. Het Rode Kruis durft nog niet te zeggen wanneer de echte wederopbouw kan beginnen. Voorlopig verkeert het eiland nog in de fase van noodhulp.