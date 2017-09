Pyongyang vuurt weer raket af

Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd, berichten verschillende media. Zuid-Korea en de Verenigde Staten zijn de details daarvan nu aan het onderzoeken.

De raket vloog over Japan. Via berichten op televisie werd de bevolking opgeroepen om dekking te zoeken. Het was daar 6.57 uur ‘s ochtends. De raket vloog over het Japanse eiland Hokkaido en kwam om 7.06 uur neer in de Stille Oceaan, 2.000 kilometer ten oosten van de Japanse kaap Erimo. Dat zei de Japanse kabinetschef Yoshihide Suga tegen Reuters.

Noord-Korea dreigde donderdag nog met een aanval op Japan en zei de Verenigde Staten in as en duisternis te zullen veranderen. Dat was een reactie op de steun van een voorstel van de VN-Veiligheidsdienst voor nieuwe sancties na de kernproef van 3 september. Een eerdere raket werd vanuit dezelfde richting afgevuurd op 29 augustus. Ook die vloog over Hokkaido en kwam neer in de Stille Oceaan.

Tegen CNN zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in donderdagavond dat hij geen kernwapens in Zuid-Korea wil. Hij wil ze niet zelf ontwikkelen, en wil ook niet dat de Verenigde Staten er kernwapens opstelt.