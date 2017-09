NRC checkt: ‘Nog nooit zo veel abonnees van serieuze kranten’

De aanleiding

Robbert Dijkgraaf was vorige week dinsdag bij De Wereld Draait Door te gast. Hij vergeleek de wetenschap met de journalistiek: „Daar wordt ook enorm tegenaan getrapt. Maar er zijn nog nooit zo veel abonnees geweest van serieuze kranten.” Trump was de wake-upcall voor de journalistiek, wilde hij maar zeggen.

Waar is het op gebaseerd?

Op de vraag wat Dijkgraaf bedoelt met ‘serieuze kranten’, mailt hij: „Ik dacht begrepen te hebben dat het aantal abonnees van de The New York Times en de The Washington Post gestegen is het afgelopen jaar.” Een duidelijke bron heeft hij niet. We checken daarom de stelling of het aantal abonnees van The New York Times en The Washington Post is gestegen vergeleken met 2016. En we checken of hun abonnee-aantallen hoger zijn dan ooit.

En klopt het?

Het afgelopen jaar meldden media in de VS dat Amerikaanse kranten baat hebben bij Donald Trump omdat nieuwsorganisaties in verwarrende tijden kunnen uitblinken in hun duidende rol. Vooral bij The New York Times was het ‘Trump-effect’ te merken. Tussen de verkiezingsdag op 8 november en 26 november registreerden 132.000 mensen zich als (digitale) abonnee, tien keer zoveel als in dezelfde periode in 2015.

De meest recente cijfers zijn van het tweede kwartaal van dit jaar. Toen had de NYT 2.333.000 digitale abonnementen uitstaan, aldus de krant in haar kwartaalverslag. Een jaar eerder waren dat er 1.424.000, een stijging van ruim 63 procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

Over de papieren editie is de NYT minder open. Daarvoor is navraag nodig bij de organisatie die in de VS die oplagecijfers bijhoudt, de Alliance for Audited Media (AAM). Die mailt dat eind juni 2017 de NYT zo’n 550.000 ‘papieren’ abonnees had. Eind juni 2016 waren dat er nog ruim 570.000. Dat is het gemiddelde aantal abonnees op weekdagen.

In totaal (digitaal plus print) steeg het aantal abonnementen op de NYT dus van 2 miljoen naar 2,9 miljoen. Dat is óók meer dan de krant had in zijn topjaar 1993. Toen verkocht zij 1.230.000 dagbladen op doordeweekse dagen.

Bij The Washington Post is de oplage lastiger vast te stellen. Die krant rapporteert geen absolute cijfers over digitale abonnees, waar zij in 2013 mee begon. Het enige bekende cijfer stond in juni 2016 in New York Magazine. Toen zouden 100.000 betalende abonnees de krant via de app lezen, „het grootste digitale succes tot nu toe”.

Met de papieren editie gaat het een stuk slechter. Volgens de AAM had de WP eind juni 290.000 papieren abonnees, tegenover 322.000 een jaar eerder. Dat is veel minder dan 1993, blijkt uit de jaarverslagen van de krant. Toen drukte de WP 832.000 stuks op weekdagen, meer dan ooit.

Wat betreft andere Amerikaanse kranten kunnen we terecht bij de Amerikaanse denktank Pew Research Center. Die schatte de totale oplage van alle kranten (print + digitaal) in 2016 op 35 miljoen op weekdagen. Begin jaren negentig waren er zo’n 60 miljoen abonnees.

Conclusie

Volgens de meest recente cijfers heeft de NYT meer abonnees dan een jaar eerder. Dat komt puur door de stijging van het aantal digitale abonnementen. Bij de WP is door het ontbreken van digitale abonneecijfers niet met zekerheid te zeggen of het aantal abonnementhouders van deze krant afgelopen jaar is gegroeid. Wel weten we dat de NYT met 900.000 abonnees groeide, en de WP in ieder geval niet met meer dan 32.000 abonnees daalde. In totaal stegen de abonneecijfers van deze twee ‘serieuze’ kranten samen dus en daarom beoordelen we de eerste stelling als waar.

Ook heeft de NYT meer abonnees dan ooit. Nog nooit kwam het aantal abonnementen boven de 2,9 miljoen stuks. Bij de WP is het abonneecijfer niet zeker, en daarmee is dus ook niet zeker of sprake is van een record. We beoordelen deze stelling daarom als half waar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt