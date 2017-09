Nederlanders in het buitenland hebben ons nodig

Eelco Keij woonde vijftien jaar in New York en was kandidaat-Kamerlid voor D66.

Zo nu en dan breekt het besef ten volle door dat Nederlanders niet alleen in Nederland wonen, althans dat ons Koninkrijk groter is dan Nederland alleen. Dit is duidelijk het geval nu orkaan Irma zo veel menselijk leed in de overzeese gebieden van het Koninkrijk heeft veroorzaakt. De regering houdt het ene na het andere spoedberaad, de pers springt er vol op in. De koning is aanwezig. Wij moeten onze mede-Nederlanders buiten Nederland helpen! En terecht. Ik heb ook gedoneerd aan het Rode Kruis. Ik ben blij dat de Nederlandse regering zich oprecht druk maakt om de Nederlanders op Sint-Maarten en in de regio. De nood is hoog: first things first.

En toch kent deze aandacht een ironische schaduwzijde. Want de overige Nederlanders die buiten het lapje grond dat Nederland heet wonen, zitten al jarenlang in een administratief-juridische storm, onder andere op het gebied van dubbele nationaliteit, AOW, Nederlands onderwijs in het buitenland, wat te doen bij scheiding en stemmen vanuit het buitenland. Inhoudelijk uiteraard niet te vergelijken met orkaan Irma en evenmin levensbedreigend, al zijn er zeker schrijnende gevallen.

Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk ondergaan op dit moment een andere orkaan: de Brexit.

Waar het om draait is het besef dat onze mede-Nederlanders over de hele wereld zitten. Dat ook zij bijdragen aan de Nederlandse maatschappij, zowel economisch als cultureel, en dat politieke kleur of achtergrond absoluut irrelevant is; ze lopen in grote groepen tegen dezelfde problemen aan. Dat de regering hen kan helpen ook elders een normaal bestaan op te bouwen en zeker niet tegen moet gaan werken. Want let op: verreweg de meeste Nederlanders in het buitenland zijn niet de rijke expats van weleer. Dit zijn Nederlanders die door lef, slimheid, avonturierszin en de liefde naar het buitenland zijn getrokken. Wil Nederland het internationaal georiënteerde land blijven dat ze is, dan hebben wij hen keihard nodig.

Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk ondergaan op dit moment een andere orkaan: de Brexit. Ze tasten in het duister over hun veranderende rechten en plichten, aan beide zijden van het Kanaal.

De boodschap over het Nederlanderschap is in ieder geval somber: wanneer ze ervoor kiezen om het Brits burgerschap aan te nemen – enkel om het opgebouwde bestaan te kunnen handhaven – zullen ze automatisch en met onmiddellijke ingang het Nederlanderschap kwijt zijn. Dit is onacceptabel.

Vrijdag vindt bij de Nederlandse ambassade in Londen een demonstratie plaats om deze onvrede te uiten. De petitie Eens Nederlander, Altijd Nederlander is inmiddels 24.000 keer getekend. Een boodschap van velen. En eigenlijk vragen zij maar één ding: dat ze serieus worden genomen door de Nederlandse regering; niet als lastige Nederlanders die veilig op afstand zitten, maar als mede-Nederlanders die net zo vertakt zijn met en geworteld zijn in Nederland als elke politicus in Den Haag.

Regering, u bent aan zet.