Waarom Nederland zo populair is onder maffiosi

Moeten we vrezen voor afgehakte paardenhoofden in bed en straatliquidaties op klaarlichte dag? De Landelijke Eenheid van de politie heeft een driemansteam opgetuigd om achter de Italiaanse maffia in Nederland aan te gaan.

Het team gaat informatie vergaren om voortvluchtige maffiosi in Nederland op te sporen. Over de omvang van het probleem verschillen Nederland en Italië van mening. Volgens Wilbert Paulissen, hoofd recherche van de Landelijke Eenheid, gaat het om „een klein aantal” mensen, maar specifieker is hij niet. Volgens Italië is wél sprake van een groot probleem.

Cijfers zijn er nauwelijks. Het onderzoek Cerca Trova (wie zoekt, zal vinden), uitgevoerd door politie, Belastingdienst/FIOD en Openbaar Ministerie, meldde in maart dat tussen 1992 en 2014 55 maffiosi in Nederland zijn aangehouden of dood aangetroffen. Van 38 maffialeden is op enig moment vermoed dat ze zich in Nederland bevonden. Overigens zijn „de kenmerkende ‘corrumperende en ondermijnende praktijken’ jegens politiek en bestuur in ons land niet vastgesteld”, schreef minister Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) in een begeleidende brief aan de Kamer.

Van sigaretten naar drugshandel

De Italiaanse maffia bestaat niet enkel uit de Siciliaanse Cosa Nostra, onder meer bekend van de speelfilm The Godfather. In Nederland zijn de grootste clans de ‘Ndrangheta uit Calabrië en de Camorra uit Napels. Ook de Sacra Corona Unita uit Apulië is in Nederland actief. De eerste keer dat maffiosi hier opdoken was in de jaren zeventig, om in Rotterdam grote partijen sigaretten op te kopen en zwart door te verkopen in Italië. In de jaren negentig zouden ze Italiaanse restaurants in Amsterdam hebben afgeperst.

Tegenwoordig draait het vooral om drugshandel. Grote partijen cocaïne komen uit Zuid-Amerika de Rotterdamse haven in en worden dan over de weg naar Italië gesmokkeld. De maffiaclans houden zich ook bezig met geld witwassen en andere vormen van vermogensfraude. In 2015 werden in Italië 48 leden van de ‘Ndrangheta gearresteerd die handelaren op de bloemenveiling van Aalsmeer hadden opgelicht en drugs tussen de bloemen hadden gesmokkeld.

Nederland is ook populair onder voortvluchtige maffiosi. Vorig jaar werden in Tilburg en Utrecht twee voortvluchtige maffialeden opgepakt. Cerca Trova wijst Nederland na Spanje als belangrijkste vluchthaven aan. Maffiosi „voelen zich volkomen veilig”, valt te lezen in het rapport. Andere redenen voor de populariteit van Nederland zouden de positieve houding van de bevolking zijn jegens Italianen, de reputatie als doorvoerland van drugs en de goede infrastructuur zijn.

Het nieuwe politieteam moet een einde maken aan de criminele praktijken. Daarmee komt het tegemoet aan aanbevelingen uit Cerca Trova en aan de Italiaanse kritiek dat Nederland al jaren te weinig doet om de maffia te bestrijden.

Verwacht geen wonderen, waarschuwt Paulissen. „We krijgen beter inzicht in hoe het systeem werkt, geen namen en rugnummers”, zegt hij. „Ik verwacht meer aanhoudingen dan voorheen, maar geen tientallen.”