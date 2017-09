Koningsdag volgend jaar in Groningen

Koningsdag 2018 wordt gehouden in de stad Groningen. Dat hebben burgemeester Peter den Oudsten en Commissaris van de Koning René Paas donderdagmiddag bekend gemaakt op het stadhuis van de stad.

Op 27 april viert Willem-Alexander in de stad zijn 51ste verjaardag. De laatste keer dat de feestdag, toen nog Koninginnedag, in de noordelijke provincie plaatsvond was in 2004, toen ook in de stad en in het dorpje Warffum. In 1990 was toenmalig koningin Beatrix in Haren en Loppersum. Het huidige Koninklijk paar bracht al wel een officieel bezoek aan de stad in 2013.

De komende maanden zal gewerkt worden aan het precieze programma voor de feestdag, die valt op een vrijdag. Dan zal ook duidelijk worden welke leden van het Koningshuis hun opwachting zullen maken. Het is expliciet de bedoeling dat ook de provincie Groningen zich op de feestdag zal presenteren, niet alleen de hoofdstad zelf.

In 2017 werd Koningsdag gevierd in Tilburg. De afwegingen die het Koninklijk Huis maakt bij de locatiekeuze worden nooit bekendgemaakt.