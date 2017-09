Hoe Duitsers hun land zien na twaalf jaar Merkel

Daar zit ze, een jonge vrouw tussen de zeebonken, in een rokerige vissershut. Nog lang geen bondskanselier, maar wel al met politieke ambitie.

Het is een beroemde foto, die het begin markeert van de politieke carrière van Angela Merkel. In een land dat óók aan een nieuw begin staat. Het is november 1990, de DDR is amper een maand eerder opgegaan in de Bondsrepubliek, de Duitse deling is na vier decennia voorbij.

Het herenigde Duitsland maakt zich op om een nieuw land te worden, met nieuwe kracht, nieuwe problemen en een nieuwe rol in Europa en de wereld. En Angela Merkel, die vrijwel haar hele leven achter het IJzeren Gordijn heeft gewoond, zal daarbij een bepalende rol spelen. Al kan geen mens dat nog bevroeden.

Ze heeft een borrel in haar hand en ze luistert. „Het was een uur of tien, half elf ’s ochtends”, herinnert Hans-Joachim Bull zich, één van de vissers. „We kwamen net terug van zee. Zeker een toerist die hier een kijkje komt nemen, dachten we.” Maar het bleek een nieuwkomer in de politiek, die voor het eerst op campagne was in wat 27 jaar later nog altijd haar kieskring is, op het eiland Rügen, in het uiterste noordoosten van Duitsland.

Haar partij, de CDU, had geregeld dat er een fotograaf met haar meeging. Want niemand wist nog wie deze 36-jarige vrouw was – en ze moest toch enige bekendheid krijgen. In de auto van de fotograaf toerden ze twee dagen over het eiland, op zoek naar kiezers. En zo kwamen ze in het gehucht Lobbe terecht, bij die stoere mannen, die zoals iedere dag met hun overalls nog aan wat bijeenzaten met bier, Schnaps en sigaretten.

„Ze informeerde naar de problemen die vissers hadden”, vertelt de gepensioneerde Bull (60) op een bankje voor zijn huis. „Ze maakte een positieve indruk. Ze beloofde niets, ze zei: ik zal mijn best doen. Je merkte dat ze hier in het oosten geworteld is.” Bodenständig is het woord dat hij gebruikt, en daar klinkt ook in door dat ze met beide benen op de grond staat. „Zo is ze nog steeds. Ze is een mens gebleven.”

Maar Bull is teleurgesteld in wat Merkel, de vrije markt en het nieuwe Duitsland hem hebben gebracht. In verkiezingstijd komen er vanwege die historische foto vaker journalisten bij hem langs, en dan vertelt hij altijd wat hij ook tegen Angela Merkel zei toen ze, inmiddels kanselier, voor een tweede keer Lobbe bezocht. Voor vissers valt er geen droog brood meer te verdienen. In het dorp, met zo’n honderd inwoners, is geen visser meer over. De enige winkel die er ten tijde van de DDR was, een Konsum-supermarktje, is ook verdwenen. Geld verdient men hier alleen nog met de verhuur van vakantiehuisjes.

Op de foto zit Bull helemaal linksachter, wijst hij, amper zichtbaar achter de muts van een collega. „Mijn vaste plaats was eigenlijk daar – rechtsvoor.” Maar daar wilde de fotograaf de oudere, fotogenieke man met baard en pet graag hebben.

Sinds die campagne van 1990 heeft Merkel Duitsland talloze keren doorkruist – zoals ze ook nu weer doet, in de aanloop naar de verkiezingen van 24 september. Vier jaar geleden was het verlangen naar continuïteit voor veel Duitsers reden haar een derde termijn te gunnen. Willen ze haar nu, na twaalf jaar aan de macht, nóg vier jaar laten door regeren? Hoe zien ze hun land na twaalf jaar Merkel? En hoe heeft zij zich, inmiddels 63 jaar, er doorheen geslagen? Merkel is nog opmerkelijk populair, zelfs buiten haar eigen partij. Maar op menige verkiezingsbijeenkomst treft ze niet alleen een geïnteresseerd of enthousiast gehoor, steeds vaker wordt ze ook uitgefloten.

Op een route door Duitsland, voor dit artikel uitgestippeld langs vier plaatsen en thema’s die belangrijk waren in Merkels loopbaan, gaan verschillende Duitsers in op die vragen. Behalve de voormalige visser ook een student, een dominee, een snackbarhouder, een vluchteling, een deurwaarder, een activist, een socioloog en een dakloze. Enkelen van hen hebben Merkel van nabij meegemaakt.