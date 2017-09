Ontruiming camping Fort Oranje niet gestaakt

De gemeente Zundert mag doorgaan met de verwijdering van de ongeveer zevenhonderd caravans op Fort Oranje. Cees Engel, de voormalige eigenaar van de camping, verloor donderdag een kort geding waarin hij eiste dat het beheer weggehaald zou worden bij de gemeente.

De vraag of het beheer van de omstreden camping terecht is overgenomen, kon door de civiele rechter niet worden beantwoord omdat die voor de bestuursrechter is, aldus de uitspraak. De gemeente blijft dus beheerder en gaat door met de verwijdering van de caravans om te voorkomen dat er nieuwe bewoners in komen.

De gemeente Zundert besloot eind juni Fort Oranje te sluiten. Eind juli werd begonnen met de ontruiming van de camping.

Seizoensarbeiders en arbeidsmigranten

Bij het schoonvegen van het terrein worden caravans met een waarde tot 1.000 euro gesloopt en afgevoerd. Caravans met een hogere waarde worden naar een stalling gebracht. De voormalige campingeigenaar zei in het kort geding ook dat de manier waarop de gemeente te werk gaat veel schade aanricht aan de caravans. De rechter oordeelde daarop dat hiervoor te weinig bewijs is.

Fort Oranje stond al lange tijd bekend als een vakantiepark waar vooral permanente bewoners zaten. De meeste bewoners van de caravans waren volgens de gemeente seizoensarbeiders en arbeidsmigranten, veelal uit Oost-Europese landen.