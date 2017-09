VS verbieden anti-virussoftware Kaspersky voor overheden

Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid verbiedt alle Amerikaanse overheden gebruik te maken van antivirus-software van de Russische fabrikant Kaspersky Lab. In een verklaring stelde waarnemend minister Elaine Duke woensdag dat alle agentschappen van de overheid 30 dagen hebben om uit te zoeken op welke systemen de software zit. Binnen 90 dagen moeten alle overheidsdiensten het gebruik van Kaspersky helemaal stoppen. Eerder dit jaar werd Kaspersky al van een lijst met goedgekeurde leveranciers gehaald, maar nu worden alle producten helemaal verboden.

Volgens Duke zijn er zorgen over de banden van het Russische bedrijf met inlichtingendiensten uit dat land. Al langer leven die zorgen, zonder dat er harde bewijzen publiek zijn gemaakt. Kaspersky heeft altijd met klem ontkend dat het op onoorbare manieren banden onderhoudt met Russische diensten als de FSB.

„Er zijn zorgen over de Russische wet die Kaspersky kan dwingen om Russische veiligheidsdiensten te helpen, en om communicatie over netwerken te onderscheppen”, volgens Duke. Kaspersky reageert met een verklaring waarin het benadrukt dat er nog nooit hard bewijs is geleverd voor misstanden. Volgens het bedrijf zijn er inderdaad wetten die telecombedrijven en internetproviders kunnen dwingen tot samenwerking met Russische geheime diensten, maar valt Kaspersky daar niet onder.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken kon donderdagochtend nog niet ingaan op vragen van NRC over of dit voor Nederlandse overheden implicaties heeft. Alle rijksdiensten zijn zelf verantwoordelijk voor IT-inkoop. Afgezien van algemene richtlijnen, zijn er geen centrale afspraken over gebruik van Russische diensten.

Overigens gebruiken Nederlandse overheden ook diensten en producten van veel andere buitenlandse leveranciers. In meer landen hebben geheime diensten en overheden in bepaalde gevallen toegang tot gegevens en informatie, ook in de VS zelf.