Arnhem, de plaats waar wij wonen, heeft sinds kort een nieuwe burgemeester. Mijn 7-jarige dochter vraagt hoe hij heet. „Ahmed Marcouch”, zeg ik niet zonder enige trots. Daarna wil ze weten hoe de burgemeester van haar neefje in Amsterdam ook alweer heet. „Dat is Eberhard van der Laan.” Ze knikt instemmend. „Ja, dat is waar. En hoe heet de burgemeester van oma in Rotterdam?”, vraagt ze ten slotte. „Dat is Ahmed Aboutaleb”, zeg ik lichtelijk opgelucht omdat ik ze allemaal ken. Dan is het even stil, tot ze ineens zegt: „Zijn onze en oma’s burgemeester broers?”

