Politie: huis Thierry Baudet toch één keer besmeurd

Het huis van Forum voor Democratie-voorzitter Thierry Baudet lijkt toch maar één keer te zijn besmeurd. De politie zegt uit te gaan “van één incident, niet twee”.

Afgelopen zondagochtend zou de voordeur van Baudet opnieuw zou zijn beklad, nadat zijn huis in Amsterdam vorige week donderdag ook was besmeurd. Nu blijkt dat de vloeistof en geur die na de tweede melding onder de deur van Baudets woning werden aangetroffen, restanten waren van de schoonmaakwerkzaamheden die op de donderdag ervoor waren verricht.

Volgens de politie is donderdag vrij snel na de eerste melding de voordeur van de FvD-voorzitter schoongespoten met een hogedrukreiniger en zeep. Maar de schoonmaakwerkzaamheden zouden de geur die bij de eerste bekladding vrijkwam slechts hebben “gemaskeerd”. Toen de zeep was opgedroogd, keerde de geur terug en werd er op zondag een tweede melding gedaan.

Beveiliging

Na het ‘tweede incident’ werd er dinsdag voor het huis van Baudet een camera opgehangen. Ook zou er sinds begin deze week continu een politievoertuig voor zijn deur staan. De Amsterdamse fractie van de VVD kondigde aan vragen te zullen gaan stellen aan de burgemeester over de beveiliging van de voorzitter van FvD. De politie wil niets kwijt over eventuele beveiligingsmaatregelen. Ook Baudet wilde de afgelopen week weinig kwijt over de zaak, al liet hij wel weten dat “het een heleboel overhoop haalt”. Hij zei te hopen op snelle aanhoudingen.

Het eerste incident is opgeëist door een actiegroep die zich het Radicaal Anarchistisch Feministisch Front noemt. Zij brachten met roze verf een anarchistisch teken en een vrouwensymbool aan op de voordeur van Baudet. Ook was de trap naar de deur besmeurd met verf. De groep zei met de actie te protesteren tegen het politieke gedachtegoed van Baudet.

De politie doet nog altijd onderzoek naar de daders. Over hun identiteit is naast de naam van hun actiegroep niets bekend.