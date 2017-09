Zware storm leidt tot weinig problemen in ochtendspits

Ondanks de zware storm is de ochtendspits woensdag rustig verlopen. Wel is er door de zware wind al een aantal incidenten gebeurd, meldt Rijkswaterstaat. De storm is nog niet op het hoogtepunt, waardoor weggebruikers waakzaam moeten blijven.

De A13 was enige tijd gesloten vanwege een omgewaaide boom, maar inmiddels is er weer een rijstrook beschikbaar voor verkeer. Op de A9 bij Akersloot waaide een vrachtwagen om door de zware wind. Daarnaast worden in Brabant en Limburg de bruggen en sluizen niet meer bediend, omdat de wind zo krachtig is dat er bij het openen van een brug het risico bestaat dat hij niet meer goed sluit.

Volgens Rijkswaterstaat lijkt het erop dat automobilisten rekening hebben gehouden met de storm. Woensdagochtend is sowieso een rustigere dag op de weg omdat veel mensen dan een vrije dag hebben of thuis werken. “Maar het lijkt erop dat meer mensen daarvoor hebben gekozen, met het oog op de storm,” meldt een woordvoerder.

Rijkswaterstaat benadrukt dat de waarschuwing voor gevaarlijke rijomstandigheden van kracht blijft. Naar verwachting is de verkeerssituatie het einde van de middag beter.

Schiphol

Ook Schiphol heeft last van verstoringen door de storm. Een woordvoerder meldt dat een aantal start- en landingsbanen gesloten zijn, en dat de Polderbaan helemaal niet in gebruik is. Reizigers wordt geadviseerd op de website te kijken voor vertrek voor actuele informatie.

In het noorden van het land zijn windstoten tot 120 km/uur mogelijk. In de kustprovincies heeft het KNMI vanwege de herfststorm code oranje afgegeven. In de rest van het land geldt code geel. Naar verwachting breidt de storm zich later op de ochtend uit naar de rest van het land. In de namiddag en de avond gaat de wind vanuit het zuidwesten liggen.