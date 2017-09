VN-Veiligheidsraad veroordeelt geweld tegen Rohingya

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) heeft woensdag het opgelaaide geweld in Birma veroordeeld. Het land wordt in een verklaring opgeroepen om de acties tegen de Rohingya in de westelijke deelstaat Rakhine direct te staken, schrijft Reuters. De Veiligheidsraad besprak woensdag achter gesloten de deuren de situatie in Birma.

Voor de vergadering zei de secretaris-generaal van Verenigde Naties António Guterres al dat de humanitaire situatie van de Rohingya op het moment “catastrofaal” is. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen hulp te bieden aan de bevolkingsgroep.

Ook zei Guterres tegenover journalisten dat er sprake is van etnische zuivering tegen de moslimminderheid in Birma: “Als een derde van een bevolkingsgroep het land moet ontvluchten, is er dan een beter woord om het te omschrijven?” Eerder zei VN-commissaris Zeid Ra’ad al-Hussein al over het geweld dat er sprake is van etnische zuivering.

Inmiddels zijn minstens 370.000 moslims uit Birma naar het buurland Bangladesh gevlucht. In een verklaring schrijven de vijftien leden van de Veiligheidsraad:

“We maken ons zorgen over de berichten van excessief geweld gedurende acties van het leger en roepen op tot directe actie om het geweld in Rakhine te beëindigen, de situatie de deëscaleren, de rechtsorde te herstellen en de veiligheid van burgers zeker te stellen”

Volgens de Britse VN-ambassadeur Matthew Rycroft is het de eerste gemeenschappelijke verklaring die de Veiligheidsraad ooit over Birma naar buiten heeft gebracht. Hij noemde het “een belangrijke eerste stap”.

176 dorpen verlaten

Birmese autoriteiten zeggen dat inmiddels 176 dorpen in de deelstaat Rakhine zijn verlaten. De Rohingya vormen een minderheid in het overwegend boeddhistische land, en zijn al tientallen jaren het doelwit van geweld. De situatie escaleerde onlangs weer toen Rohingya-rebellen aanvallen uitvoerden op tientallen politieposten.

In de tussentijd loopt de druk op Aung San Suu Kyi, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede en feitelijk leider van Birma, verder op. Nog altijd heeft ze het geweld tegen de Rohingya niet veroordeeld. Eerder noemde ze de berichtgeving over de situatie “nepnieuws”.

Op woensdag werd duidelijk dat zij de vergadering van de VN-Veiligheidsraad niet zou bijwonen. Volgens een woordvoerder is Suu Kyi te druk met de huidige crisis in eigen land.