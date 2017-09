Verdediging: Klaas Otto moet bloeden voor criminaliteit in Brabant

Bedreiging, afpersing, witwassen, brandstichting. De verdenkingen tegen Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, zijn legio. Bij de regiezitting woensdag is de verdachte afwezig – „uit zelfbescherming”, aldus de verdediging. Otto heeft de afgelopen weken te veel voor zijn kiezen gehad.

Medeverdachte Janus de V. is er wel en zit er wat wezenloos bij. Hij is getuige van de vele verwijten die de advocaten van Klaas Otto het Openbaar Ministerie (OM) maken. Er is veel onvrede bij de verdediging; het OM zou bewust informatie hebben achtergehouden die Otto ontlast.

Het was groot nieuws, zo’n twee weken terug. Klaas Otto zou een aanslag hebben voorbereid op de officier van justitie in zijn zaak: Greetje Bos. Een man aan wie Otto de opdracht zou hebben gegeven, werd kort na arrestatie alweer vrijgelaten.

Volgens de advocaten van Otto, Louis de Leon en Robert van ’t Land, typeert die aanslagverdenking het OM. „Het probeert deze zaak op alle mogelijke manieren te beïnvloeden”, zegt Van ’t Land. „Van die aanslag is niks gebleken. Klaas Otto wordt als voorbeeld gebruikt voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Brabant. Hij moet bloeden.”

De verdediging neemt nu zelf officier Bos op de korrel. Het OM zou de advocaten een deel van de afgetapte telefoongesprekken hebben onthouden. Ze zou het proces deels via de media voeren. En, zegt De Leon tegen de rechter, er is te weinig tijd voor een goede verdediging. Hij zegt te overwegen met de zaak te stoppen. „Misschien moet u een andere gek vinden om dit te doen. En dat is geen grap, hè.”

Bos vindt juist dat de verdediging de zaak vertraagt. Ze geeft toe dat een deel van de gesprekken niet is verstrekt, maar zegt dat dit gaat om „een onopzettelijke menselijke fout”. Het gaat volgens haar om een fractie van het beschikbare materiaal.

De advocaten van Otto willen dat de oprichter van de omstreden motorclub No Surrender voorlopig op vrije voeten komt, of anders zijn proces kan afwachten in een lichter gevangenisregime. De rechter gaat daar niet in mee. Otto blijft vastzitten, onder dezelfde omstandigheden in de extra beveiligde inrichting in Vught.

Een datum voor de inhoudelijke behandeling van de zaak is nog niet bekend. Eerst moeten nog enkele getuigen worden gehoord. Begin november is een nieuwe regiezitting gepland.