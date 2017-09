Staat verkoopt laatste aandelen ASR

Met ingang van volgende week is verzekeraar ASR niet langer staatsbedrijf. De Nederlandse staat kondigde woensdag aan ook zijn laatste restje aandelen in het bedrijf in de verkoop te doen. Het gaat om iets meer dan 30 miljoen stukken, wat gelijkstaat aan een belang van 20,5 procent.

Voor welk bedrag de aandelen worden verkocht, blijkt pas na afloop van het biedingsproces. Geïnteresseerden kunnen zich voor donderdagochtend 9.00 uur inschrijven, zo meldt de stichting die de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert (NLFI) in een verklaring. De stichting bepaalt vervolgens aan wie de aandelen worden verkocht.

Het Utrechtse ASR kwam in 2008 in staatshanden, toen de overheid zich gedwongen zag om moederbedrijf Fortis Nederland te nationaliseren. Bij die reddingsactie werd de staat ook eigenaar van ABN Amro, dat eveneens onderdeel was van het noodlijdende Fortis-concern. Voor ASR werd in totaal 3,1 miljard euro betaald.

Na lang wachten op het juiste moment bracht de staat ASR vorige zomer terug naar de beurs. In eerste instantie werd 40 procent van de aandelen verkocht, tegen een koers van 19,50 euro, waarna het belang in verschillende stappen verder werd teruggebracht. Doordat de koers van ASR sinds de beursgang flink is opgelopen, is de kans groot dat de staat winst maakt op de verzekeraar.

ASR wil eigen aandelen inkopen

ASR zelf laat weten dat het 3 miljoen aandelen wil kopen. Bij eerdere verkoopacties kocht het bedrijf in totaal al 6 miljoen aandelen van de staat. Door eigen aandelen in te kopen wil het bedrijf “waarde te creëren” voor aandeelhouders: als er minder aandelen in omloop zijn, kunnen zij immers een hogere winst per aandeel tegemoet zien.

Van alle bedrijven die na de crisis werden genationaliseerd zijn er na de verkoop van ASR nog twee in staatshanden. Naast de Volksbank, het vroegere SNS Bank, is de staat ook nog voor 63 procent eigenaar van ABN Amro, dat eind 2015 gedeeltelijk naar de beurs ging. Eerder werden al de verzekeraar Reaal, een pakket met rommelhypotheken van ING en de problematische vastgoedtak van SNS verkocht.