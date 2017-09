Nederlanderschap vier jihadisten ingetrokken

Demissionair minister Blok (Justitie, VVD) heeft het Nederlanderschap ingetrokken van vier jihadisten die zich in het buitenland hebben aangesloten bij een terreurorganisatie. Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het gaat om de Syriëgangers Anis Z., Driss D., Hatim R. en Noureddin B. Alle vier de mannen zijn eerder veroordeeld omdat zij zich bij terreurgroepen hebben aangesloten. Hun Nederlandse paspoort wordt ingetrokken en ze worden tot ongewenst vreemdeling verklaard. De veroordeelde jihadisten kunnen hierdoor niet meer legaal naar Nederland of andere Schengenlanden reizen.

De maatregel gaat per direct in. De beslissingen van de minister zullen wel achteraf worden voorgelegd aan een rechter.

In maart is een wetswijziging aangenomen waarbij het makkelijker is geworden om iemands Nederlanderschap af te nemen. Het is niet meer nodig is dat iemand een rechterlijke veroordeling achter zijn naam heeft voor een terroristisch misdrijf. Het feit dat iemand zich in het buitenland heeft aangesloten bij een terreurorganisatie is genoeg.

In augustus kondigde minister Blok al aan dat hij van zeker een veroordeelde jihadist het Nederlanderschap wilde intrekken. Dit kan alleen bij jihadisten die behalve de Nederlandse ook nog een andere nationaliteit hebben. Het is onder internationaal recht verboden burgers stateloos te maken.